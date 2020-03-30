Експрес-тести виявили COVID-19 у 57 пацієнтів з пневмонією в Івано-Франківську, - мер Марцінків. ВIДЕО

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В Івано-Франківську швидкі тести на коронавірус показали наявність коронавірусу в 57 пацієнтів із пневмоніями.

Про це у своєму відеозверненні заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в міських стаціонарах із пневмоніями перебуває 154 особи. "Проведено 150 швидких тестів на COVID-19, з них виявлено 57 позитивних результатів", - сказав мер.

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Він зазначив, що 43 зразки біоматеріалів цих пацієнтів передано для лабораторного підтвердження коронавірусу.

Марцінків повідомив, що в центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська є можливість розмістити до 250 пацієнтів, у лікарні №1 - ще до 150. У разі необхідності місто може обладнати додаткові 500 місць для хворих на коронавірус.

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 - летальні, 6 пацієнтів одужали.