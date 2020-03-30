Експорт масок в Іспанію: вартість товару була занижена в сотні разів, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Махінатори продали партію масок громадянину Китаю, який потім відправив їх до Іспанії. Партія 300 тис. штук пішла за ціною трохи більше 1 грн за штуку. Її реальна вартість - майже 61 млн гривень.

Шахрайство розкрили оперативники Східного регіонального управління Держприкордонслужби, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Як виявилося, працівники двох харківських підприємств за заниженою ціною реалізували громадянину Китаю для подальшого експорту понад 300 тис. засобів захисту дихання", - сказано в повідомленні.

На 8 об'єктах у Київській, Харківській і Полтавській областях провели обшуки. Правоохоронці вилучили документи, ноутбуки, флешки, мобільні термінали, банківські картки та готівку в сумі 243 000 доларів США та 14 500 євро.





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Пресслужба Офісу Генерального прокурора повідомляє, що респіратори за заниженою ціною було продано громадянину Китаю. А він потім у порядку проходження спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз їх в Іспанію.

"Таким чином, за попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло становити понад 15 млн грн", - сказано в повідомленні.

Цензор.НЕТ писав про експорт українських респіраторів виробництва фірми "БУК" 20 березня. Тоді іспанський телеканал показав розвантаження українських респіраторів.

На митниці повідомили, що експорт відбувся 2 і 6 березня, коли з України ще не заборонили вивозити респіратори і маски. 24 березня стало відомо, що прокуратура Києва почала досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального злочину працівниками Київської митниці при оформленні експорту медичних масок з України в Іспанію.











