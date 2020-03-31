Мінсоцполітики шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні, - Шмигаль. ВIДЕО

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Міністерство соціальної політики шукає можливість проіндексувати пенсії в Україні вже в квітні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свобода слова" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Поки ми працюємо на тому ресурсі, який у нас є. Буквально цими днями - сьогодні, завтра - Міністерство соціальної політики проводить перерахунок і шукає можливість проіндексувати пенсії вже в квітні нашим пенсіонерам", - заявив прем'єр.

Він додав, що після ухвалення у Верховній Раді законопроєкту №3279 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік відбудеться "обіцяна виплата додаткових коштів пенсіонерам".

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Крім того, Шмигаль зазначив, що також з фонду боротьби з коронавірусом фінансуватимуть підтримку людей, які втратили роботу або змушені бути вдома і не мати можливості заробляти гроші.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 1 квітня Кабінет міністрів України буде готовий виплатити додаткову 1 тис. грн тим, хто має пенсію менше 5 тис. гривень, а з 1 травня 2020 року проведено індексацію пенсій.