Найманці РФ тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

277

Російсько-окупаційні війська тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ніч минула спокійно, проте зранку противник здійснив 3 обстріли на донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, поблизу Опитного після 7 ранку почав обстріл ворожий кулемет великого калібру, але військовослужбовці Об'єднаних сил вогнем з незабороненого озброєння швидко змусили ворога припинити вогонь.

Близько 10 години в районі Красногорівки розірвалися 20 мін 120-го калібру.

А неподалік Кам'янки окупанти здійснили вогневу провокацію з використанням автоматичного станкового гранатомета.

Нагадаємо, раніше в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець зазнав травми в результаті підриву на протипіхотній міні. Після надання первинної медичної допомоги нашого воїна евакуювали до лікувального закладу у важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зробимо все можливе, щоб захистити військових від COVID-19, але вжиті заходи не мають вплинути на боєздатність, - Зеленський