Лукашенко про ситуацію з коронавірусом: Працюю за формулою Трампа і молю Бога, щоб пік захворюваності пішов униз. ВIДЕО

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Найважча проблема сьогодні в Білорусі - це ситуація з економікою, яка страждає через спалах коронавірусу в світі.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Ради Республіки Наталією Кочановою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

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"Найважча проблема - це економіка, хоча ми і намагаємося тут якось дертися, щоб підприємства працювали, щоб люди отримували зарплату. Тут у мене формула Трампа. Мені дуже сподобалося, коли він відверто сказав: якщо ми негайно не почнемо працювати (звернувся до американців, де друкують цей долар, перша економіка в світі), то людей помре більше від безробіття і голоду, ніж від коронавірусу. Дуже правильно сказав. Так це американці сказали, а нам що говорити? Нам треба працювати і рятуватися від цієї кризи, як тільки можна", - зазначив Олександр Лукашенко.

При цьому, підкреслив білоруський президент, не треба скидати з рахунків різні вірусні хвороби. Тим більше, звернув він увагу, що захворюваність зараз на піку.

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"Як завжди, кожної весни настає пік захворюваності і потім йде падіння, - додав Лукашенко. - Я вже молю Бога, щоб до Великодня цей пік пішов униз".

Зазначимо, що згідно з даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, в Білорусі зараз 152 людини інфіковані коронавірусом, 47 осіб вже вилікувалися, летальних випадків немає.