"Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня, - Зеленський. ВIДЕО

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
40 педагогів із Києва на час карантину фактично стануть вчителями для всієї України. Школярі з п'ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.
Уроки транслюватимуть щоранку з понеділка по п'ятницю на таких каналах:
• 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
• 6-й клас – ZOOM та NewsOne
• 7-й клас – ZIK
• 8-й клас – Індиго та УНІАН
• 9-й клас – Рада та UA: Культура
• 10-й клас – UA: Перший
• 11-й клас – М1
Також уроки можна буде подивитися на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.