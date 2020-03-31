"Всеукраїнська школа онлайн" стартує 6 квітня, - Зеленський. ВIДЕО

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Щоранку, о 10:00, з понеділка по п'ятницю уроки транслюватимуть українські телеканали.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

40 педагогів із Києва на час карантину фактично стануть вчителями для всієї України. Школярі з п'ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.

Уроки транслюватимуть щоранку з понеділка по п'ятницю на таких каналах:

• 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
• 6-й клас – ZOOM та NewsOne
• 7-й клас – ZIK
• 8-й клас – Індиго та УНІАН
• 9-й клас – Рада та UA: Культура
• 10-й клас – UA: Перший
• 11-й клас – М1

Також уроки можна буде подивитися на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.

Читайте також: 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн": 40 педагогів із Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України, - Зеленський

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Топ коментарі
+14 Старый зольдат
Вова, хватит чудить. Уже начудил. Вова, ВЕСНА ПРИШЛА. Сажать надо. Лерос уже и видеодоказательства выложил.
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31.03.2020 15:11
+8 wake up-UA
"Всеукраинская школа онлайн" стартует 6 апреля, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6052
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31.03.2020 15:14
+6 Ali Hasan
А цим вчителям будуть платити по 4000 євро?
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31.03.2020 15:13
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