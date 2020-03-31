Померла від коронавірусу жінка не дотримувалася самоізоляції, відвідувала родичів і сусідів на Рівненщині, - ОДА. ВIДЕО

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В.о. начальника рівненського обласного управління охорони здоров'я Олег Вівсянник розповів, що померла від коронавірусу мешканка с. Тинне займалася самолікуванням і не дотримувалася правил самоізоляції.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ураження вірусом підтверджено вже посмертно після патологоанатомічного дослідження та вивчення матеріалів. Пацієнтка захворіла 26.03, займалася самолікуванням, стан погіршився, 29.03 близько 20:00 вона була доставлена ​​до Сарненської ЦРЛ", - повідомив Вівсянник.

Жінку було госпіталізовано у важкому стані, були проведені всі заходи щодо відновлення життєво важливих функцій, але лікарям не вдалося впоратися з недугою.

"30 березня о 3:00 констатовано медичну смерть. Пацієнтка по медичну допомогу не зверталася, займалася самолікуванням. На самоізоляції дозволяла собі відвідувати родичів і сусідів", - додав Вівсянник.

Зараз необхідно встановити і обстежити всіх контактних осіб.

Крім того, повідомляється, що разом з померлою був госпіталізований і її онук, йому зробили швидкий тест, який показав негативний результат. Хлопця виписали додому на самоізоляцію.

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Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+9 Адвокатик
жахлива історія...
Треба врешті зрозуміти - маємо дотримуватися карантину та обмежень!
Є ж всякі розваги - наприклад, писати коментарі на Цензорі.
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31.03.2020 16:06
+8 Утилизация ватников
Мудрий нарід выбрал клоуна президентом и уж точно сам знает, как справиться с коронавирусом.
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31.03.2020 16:10
+8 АЛЕКС БОС
Это пока что единственный клоун.
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31.03.2020 16:17
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