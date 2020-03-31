Померла від коронавірусу жінка не дотримувалася самоізоляції, відвідувала родичів і сусідів на Рівненщині, - ОДА. ВIДЕО

Про це він повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Ураження вірусом підтверджено вже посмертно після патологоанатомічного дослідження та вивчення матеріалів. Пацієнтка захворіла 26.03, займалася самолікуванням, стан погіршився, 29.03 близько 20:00 вона була доставлена до Сарненської ЦРЛ", - повідомив Вівсянник.
Жінку було госпіталізовано у важкому стані, були проведені всі заходи щодо відновлення життєво важливих функцій, але лікарям не вдалося впоратися з недугою.
"30 березня о 3:00 констатовано медичну смерть. Пацієнтка по медичну допомогу не зверталася, займалася самолікуванням. На самоізоляції дозволяла собі відвідувати родичів і сусідів", - додав Вівсянник.
Зараз необхідно встановити і обстежити всіх контактних осіб.
Крім того, повідомляється, що разом з померлою був госпіталізований і її онук, йому зробили швидкий тест, який показав негативний результат. Хлопця виписали додому на самоізоляцію.
Треба врешті зрозуміти - маємо дотримуватися карантину та обмежень!
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