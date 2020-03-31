"Йдіть у сраку!" - "Нам дуже важливо підписати меморандум", - "президент Голобородько" і президент Зеленський про співпрацю з МВФ. ВIДЕО

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У мережі з'явився змонтований відеоролик, який показує ставлення до співпраці з МВФ президента України Зеленського і "президента Голобородька", якого у фільмі "Слуга народу" зіграв чинний президент України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеоролик змонтований із використанням кадрів фільму, де Голобородько пропонує представникам МВФ "йти в сраку", і виступи Зеленського в парламенті, в якому він говорить про важливість підписання меморандуму з МВФ.

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