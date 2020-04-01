У померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили коронавірус, - мер Марцінків. ВIДЕО

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В Івано-Франківську підтверджений 41 випадок інфікування коронавірусом, з них три - летальні.

Про це мер міста Руслан Марцінків заявив у своєму відеозверненні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в нашій області підтверджено 41 випадок (коронавірусу. - Ред.), З них 3 - летальні. Вчора також були підтверджені 5 випадків, з них один летальний. Йдеться про ту жінку, яка померла в пологовому будинку: на жаль, коронавірус підтверджений. Зараз в обласному перинатальному центрі працюють над тим, що робити далі, які заходи вживати", - повідомив він, зазначивши що існує загроза для вагітних і породіль.

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Разом з тим він повідомив, що у 14 жителів Івано-Франківська лабораторно підтверджений коронавірус. Крім того, за допомогою швидких тестів коронавірус виявили у 75 мешканців.

Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства охорони здоров'я в Івано-Франківській області підтверджені 64 випадки захворювання на коронавірус.

Коронавірус і карантин
Івано-Франківськ карантин породілля Марцінків COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+12 Поедатель Зябликов
Я так понял, что главная мера собственной безопасности - это "держись подальше от врачей и больниц" У умершей в Ивано-Франковске роженицы подтвердили коронавирус, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 9350
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01.04.2020 10:39
+4 Підлога Маккартні
Но запишут в статистику по коронавирусу смерть. Походу в Италии всех так же подряд, даже похибших в дтп, и если есть есть корона: корона, так корона...
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01.04.2020 10:45
+4 Підлога Маккартні
Зато удобно: скоко у нас акушеры угробили рожениц до коронавируса? Зато теперь их криворукость можна будет списать на вирусы...
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01.04.2020 10:47
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