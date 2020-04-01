У померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили коронавірус, - мер Марцінків. ВIДЕО

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В Івано-Франківську підтверджений 41 випадок інфікування коронавірусом, з них три - летальні.

Про це мер міста Руслан Марцінків заявив у своєму відеозверненні в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні в нашій області підтверджено 41 випадок (коронавірусу. - Ред.), З них 3 - летальні. Вчора також були підтверджені 5 випадків, з них один летальний. Йдеться про ту жінку, яка померла в пологовому будинку: на жаль, коронавірус підтверджений. Зараз в обласному перинатальному центрі працюють над тим, що робити далі, які заходи вживати", - повідомив він, зазначивши що існує загроза для вагітних і породіль.

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Разом з тим він повідомив, що у 14 жителів Івано-Франківська лабораторно підтверджений коронавірус. Крім того, за допомогою швидких тестів коронавірус виявили у 75 мешканців.

Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства охорони здоров'я в Івано-Франківській області підтверджені 64 випадки захворювання на коронавірус.