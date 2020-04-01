"Якщо ти вдома, значить ти захищений. Я не перебільшую!" - Володимир Кличко розповів українцям про ситуацію в США і важливість карантину. ВIДЕО

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Олімпійський чемпіон, чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко звернувся до киян і всіх українських громадян із закликом дотримуватися обмеження і залишатися вдома.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його звернення на своїй сторінці в youtube опублікував брат - мер Києва Віталій Кличко.

"У нинішній кризі і виклику, через який проходить увесь світ, головний принцип: якщо ти вдома, значить - захищений. І я не перебільшую! Полетівши туди, де спалах пандемії, я сьогодні далеко від України. І змушений поки залишатися тут. Але я подумки з вами - на Батьківщині. Сьогодні складна ситуація всюди. У Сполучених Штатах вірус лютує і стрімко поширюється. Введено жорсткі обмежувальні заходи. Багато хворих і, на жаль, багато людей померли. Їхня кількість зростає в прогресії ... Я не хочу, щоб Україну біда торкнулася в такому масштабі. Головне, що потрібно робити - дотримуватися запобіжних заходів і обмеження. Я знаю, що мер Києва сьогодні робить усе, щоб місто не було охоплено вірусом! Допоможіть йому! Допоможіть врятувати себе! Врятувати своє місто. І, повірте, коли вам кажуть залишатися вдома, це значить - врятувати себе! Інакше масштаби трагедії, яка розгортається, будуть катастрофічними. Бережіть себе! Залишайтеся вдома. Повірте, жодна зустріч не варта того, щоб поставити на ваги своє життя!" - сказав Володимир Кличко.

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