"Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москві 15 000 військових без захисних засобів готуються до параду на 9 травня. ВIДЕО

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У Росії під час підготовки до параду 9 травня в Москві близько 15 тисяч військових вишикували в щільні лави без захисних засобів на випадок коронавірусу. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий, відеозапис з фрагментом підготовки до параду опублікував один із користувачів соцмереж.

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Зазначимо, за минулу добу в Росії заразилися коронавірусом 440 осіб, всього в РФ виявили 2 777 заражених людей, 24 людини померли, 190 - одужали. Лише 31 березня зафіксовано сім летальних випадків.

З понеділка, 30 березня, в столиці Росії Москві ввели обов'язковий режим самоізоляції для всіх жителів російської столиці.

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