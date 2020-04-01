"Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москві 15 000 військових без захисних засобів готуються до параду на 9 травня. ВIДЕО

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У Росії під час підготовки до параду 9 травня в Москві близько 15 тисяч військових вишикували в щільні лави без захисних засобів на випадок коронавірусу. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий, відеозапис з фрагментом підготовки до параду опублікував один із користувачів соцмереж.

Зазначимо, за минулу добу в Росії заразилися коронавірусом 440 осіб, всього в РФ виявили 2 777 заражених людей, 24 людини померли, 190 - одужали. Лише 31 березня зафіксовано сім летальних випадків.

З понеділка, 30 березня, в столиці Росії Москві ввели обов'язковий режим самоізоляції для всіх жителів російської столиці.

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Топ коментарі
+58 Шрек Баблокат
"Бл#дь #бана, народу! Ах#еть не встать! А говорили, бл#дь, больше 50 не собираться", - в Москве 15 000 военных без защитных средств готовятся к параду на 9 мая - Цензор.НЕТ 3918
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01.04.2020 13:57
+44 Иван Иванов f6220c5d
НЕ МЕШАЙТЕ КАЦАМ ГОТОВИТЬ К ПОБЭДА БЭСИЮ!!!
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01.04.2020 13:54
+22 віктор федорович 31ee1569
Віруси всєх стран - налєтайтє! на всєх хватіт!
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01.04.2020 13:52
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