Свідок: Замовником нападу на Стерненка був мер Одеси Труханов, - ЗМІ. ВIДЕО

5397

Адвокати одеського активіста Сергія Стерненка, на якого було скоєно вже три напади, мають у розпорядженні відеозапис показань свідка, який стверджує, що напад на Стерненка був замовним, а замовником він називає мера Одеси Геннадія Труханова.

Відео з показаннями свідка публікує "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Свідок підтвердив, що замовлення на побиття одеського активіста Стерненка Подобєдов отримав від Труханова - треба "поламати нациста". ВIДЕО

Видання нагадує деталі замахів на Сергія Стерненка: "Під час першого його били битою, під час другого стріляли в потилицю, а під час третього - глибоко розрізали руку. Ці атаки сталися відразу після участі Стерненка в протестах проти знищення міською владою Літнього театру і після того, як він організував серію акцій з протидії російській культурній експансії в Одесі ".

Сергій Стерненко

Під час третього нападу Сергій почав захищатися від нападників ножем і поранив їх. Один із нападників, Олександр Ісайкул, утік із місця злочину, а другий, Іван Кузнєцов, помер від поранень.

Свідок, відеосвідчення якого публікує "Дзеркало тижня", був близько знайомий з нападниками і за чотири дні до нападу Іван Кузнецов повідомив йому, що Геннадій Труханов замовив йому "поламати нациста Стерненка". Іван Кузнецов шукав собі спільника і пропонував за співучасть 1000 доларів.

Як тільки адвокати переконаються в тому, що свідку забезпечена належна безпека, відео з його показаннями буде долучено до справи, - пише видання.

Також читайте: Запитання Дубінського Венедіктовій про те, чи посадять мене, і її відповідь є незаконним політичним тиском, - Стерненко

Як стверджує сам Сергій Стерненко, Офіс Генерального прокурора України намагається зробити його обвинуваченим у вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього разом з Олександром Ісайкулом. Більш того, Стерненко впевнений, що заступник Генпрокурора був звільнений саме через відмову порушувати проти нього справу.

"З декількох джерел мені стало відомо, що реальною причиною звільнення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака стала його відмова виконувати злочинні вказівки у моїй справі", - написав Стерненко у себе в Facebook.