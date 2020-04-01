Свідок: Замовником нападу на Стерненка був мер Одеси Труханов, - ЗМІ. ВIДЕО

5397 57

Адвокати одеського активіста Сергія Стерненка, на якого було скоєно вже три напади, мають у розпорядженні відеозапис показань свідка, який стверджує, що напад на Стерненка був замовним, а замовником він називає мера Одеси Геннадія Труханова.

Відео з показаннями свідка публікує "Дзеркало тижня", передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Свідок підтвердив, що замовлення на побиття одеського активіста Стерненка Подобєдов отримав від Труханова - треба "поламати нациста". ВIДЕО

Видання нагадує деталі замахів на Сергія Стерненка: "Під час першого його били битою, під час другого стріляли в потилицю, а під час третього - глибоко розрізали руку. Ці атаки сталися відразу після участі Стерненка в протестах проти знищення міською владою Літнього театру і після того, як він організував серію акцій з протидії російській культурній експансії в Одесі ".

Свідок: Замовником нападу на Стерненка був мер Одеси Труханов, - ЗМІ 01

Сергій Стерненко

Під час третього нападу Сергій почав захищатися від нападників ножем і поранив їх. Один із нападників, Олександр Ісайкул, утік із місця злочину, а другий, Іван Кузнєцов, помер від поранень.

Свідок, відеосвідчення  якого публікує "Дзеркало тижня", був близько знайомий з нападниками і за чотири дні до нападу Іван Кузнецов повідомив йому, що Геннадій Труханов замовив йому "поламати нациста Стерненка". Іван Кузнецов шукав собі спільника і пропонував за співучасть 1000 доларів.

Як тільки адвокати переконаються в тому, що свідку забезпечена належна безпека, відео з його показаннями буде долучено до справи, - пише видання.

Також читайте: Запитання Дубінського Венедіктовій про те, чи посадять мене, і її відповідь є незаконним політичним тиском, - Стерненко

Як стверджує сам Сергій Стерненко, Офіс Генерального прокурора України намагається зробити його обвинуваченим у вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього разом з Олександром Ісайкулом. Більш того, Стерненко впевнений, що заступник Генпрокурора був звільнений саме через відмову порушувати проти нього справу.

"З декількох джерел мені стало відомо, що реальною причиною звільнення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака стала його відмова виконувати злочинні вказівки у моїй справі", - написав Стерненко у себе в Facebook.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11 Sergii Ustim
Во всех прокацапских СМИ, медведчуковских и мураевских, завывание про то как нужно посадить "хвашизда" Стерненко, который всех убил, и зарезал. Кстати показательно, как себя поведут власти, которым было похрен когда нападали на Стерненко, а тут все так возбудились, когда помер нападавший ватан.
показати весь коментар
01.04.2020 15:34
+11 deaddreams
нападающий знал на что идет, его дети его проблемы. Идешь на преступление будь готов сдохнуть как собака. Все верно Стерненко сделал. Сколько ему еще было ждать нападений? 5? 10? 100? Ну теперь желающих поубавилось.
показати весь коментар
01.04.2020 15:53
+9 Утилизация ватников
Очень удобное дело - посадить Стерненко, которого ненавидят кацапы, и Труханова, мешающего Рабиновичу захватить Одессу. Венедиктовой в Кремле орден дадут.
показати весь коментар
01.04.2020 15:29
Дивитись коментарі