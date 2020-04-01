"Вони зрадили свою Хохляндію, підлизавши дупу Путіну... Уяви, скільки крові на їхніх руках. Вони ж прийдуть у Росію", - росіянин про терористів "ЛНР-ДНР". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шляков сказав у відеозверненні, записаному на тлі московського Кремля.
Шляков запропонував об'єднати зусилля російської опозиції та "ополченців ДНР-ЛНР", які незабаром повертатимуться в Росію.
"Вони зрадили свою Хохляндію, підлизавши дупу Путіну ... Ось там Останкіно, ось там Кремль, там Білий дім, ось вона - Державна дума. Чотири об'єкти, котрі необхідно взяти ... Самоорганізовуйтеся. Подивимося ми на вас. Що, бздите, суки?!" - сказав Шляков.
Он дебил
Мы смело в бой пойдем!
- И мы за вами!
- И как один умрем!
- Абрам, мы не туда попали!!!