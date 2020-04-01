"Вони зрадили свою Хохляндію, підлизавши дупу Путіну... Уяви, скільки крові на їхніх руках. Вони ж прийдуть у Росію", - росіянин про терористів "ЛНР-ДНР". ВIДЕО

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Росіянин Валентин Шляков закликав до штурму головних державних будівель у Москві та повалення влади президента РФ Путіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шляков сказав у відеозверненні, записаному на тлі московського Кремля.

Шляков запропонував об'єднати зусилля російської опозиції та "ополченців ДНР-ЛНР", які незабаром повертатимуться в Росію.

"Вони зрадили свою Хохляндію, підлизавши дупу Путіну ... Ось там Останкіно, ось там Кремль, там Білий дім, ось вона - Державна дума. Чотири об'єкти, котрі необхідно взяти ... Самоорганізовуйтеся. Подивимося ми на вас. Що, бздите, суки?!" - сказав Шляков.

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Путін Росія
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Топ коментарі
+50 133133
Он призывает подлизавших жопу Хуйлу идти на штурм Хуйла ?

Он дебил
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01.04.2020 15:36
+34 чугунный батон
Сразу видно бабло заканчивается . Еще немного и памятник Бандере в Москве поставят .
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01.04.2020 15:38
+34 Muron
Все хочуть чужими руками жар загрібати.

Мы смело в бой пойдем!
- И мы за вами!
- И как один умрем!
- Абрам, мы не туда попали!!! "Они предали свою Хохляндию, подлизав жопу Путину... Представь сколько крови на их руках. Они же придут в Россию", - россиянин о террористах "ЛНР-ДНР" - Цензор.НЕТ 6332
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01.04.2020 15:39
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