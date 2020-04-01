В Одеській області успішно провели випробування ракети "Вільха-М", здатної вражати ціль на відстані 120 км, - Данілов. ВIДЕО

3905 42

Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"30-31 березня 2020 року ДККБ "Луч" на полігоні в Одеській області успішно провело чергові випробування ракети "Вільха-М" з дальністю ураження 120 км. Ця ракета створюється підприємствами ОПК України в умовах замкнутого циклу виробництва", - розповіли в РНБО.

Також читайте: ЗСУ цьогоріч отримають на озброєння ракетний комплекс "Нептун": на ракетне озброєння плануємо витратити на 300 млн грн більше, ніж у 2019-му, - Загороднюк

"Ніякий коронавірус не зупинить виконання української ракетної програми! Маємо гарну новину – ДККБ "Луч" 30-31 березня проведено чергове успішне випробування ракети "Вільха-М". Вперше в Україні в умовах замкнутого циклу досягнуто ураження цілі на відстані 120 км. Незважаючи на складні метеоумови за яких відбувалися випробування, усі запуски були успішними. Реалізація української ракетної програми проходить за активної участі Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ. Слава Україні!" - повідомив Данілов.

В Одеській області успішно провели випробування ракети Вільха-М, здатної вражати ціль на відстані 120 км, - Данілов 01
В Одеській області успішно провели випробування ракети Вільха-М, здатної вражати ціль на відстані 120 км, - Данілов 02

Оборона
Данілов випробування ракети РНБО
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35 Paulo Kit
Дело Пастора живёт !!!
показати весь коментар
01.04.2020 15:46
+32 Палиця Василь
Героям Слава! Лети Вільха!
показати весь коментар
01.04.2020 15:46
+31 18c49ed2
У него вчера днюха была, подарок

В Одесской области успешно провели испытания ракеты "Вільха-М", способной поражать цель на расстоянии 120 км, - Данилов - Цензор.НЕТ 8205
показати весь коментар
01.04.2020 15:55
Дивитись коментарі