Роботу продуктових ринків у Житомирі поки відновлюватимуть, - мер Сухомлин. ВIДЕО

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У Житомирі під час дії карантину поки не відновлять роботу ринків, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

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"Ми не бачимо поки можливості відкрити ринки. Це призведе до великого скупчення людей в одному місці і знову перевантажить громадський транспорт. Ми не можемо гарантувати безпеку городянам", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ситуація з підтвердженням COVID-19 у Житомирі краще, ніж в інших регіонах і має такою і залишитися.

Нагадаємо, 31 березня Міністерство охорони здоров'я України визначило умови, за яких продуктові ринки можуть відновити роботу незважаючи на введений карантин в країні.

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Топ коментарі
+5 SANDY
мережі супермаркетів платять мерам хабарі, щоб не відкривали ринки і не знизилися ціни Работу продуктовых рынков в Житомире восстанавливать пока не будут, - мэр Сухомлин - Цензор.НЕТ 5495
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01.04.2020 16:41
+3 Ринат Амедов
Та разрешите торговать рынкам, люди скоро с голоду начнут сдыхать, а не от вашего коронавируса.
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01.04.2020 16:43
+3 Ринат Амедов
В маркетах скопления типа нет, вы что людей за идиотов считаете.
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01.04.2020 16:45
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