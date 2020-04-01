Інфекційне відділення не працює кілька років, голова ОДА Труш некомпетентний, - жителі міста Монастириська звернулися до Зеленського. ВIДЕО

5765

Громада міста Монастириська Тернопільської області оприлюднила відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському.

Текст і відео поширили в соціальних мережах, передає Цензор.НЕТ.

Городяни вважають, що ставленик глави держави - голова Тернопільської ОДА Володимир Труш - "подає в ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом", і просять президента втрутитися і взяти під особистий контроль ситуацію в їхньому районі.

Читайте також: Кількість інфікованих коронавірусом у Тернопільській області збільшилася до 98 осіб

"У Монастириськах вже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні, а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою! Вони в глухому куті! Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне на кошти громади тоді, коли місцева влада демонструє бездіяльність! Як наслідок - станом на 1 квітня 77 жителів району інфіковані коронавірусом, із них 32 медпрацівникам діагностовано COVID-19. Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району. Статистика - невтішна", - впевнені городяни.

Вони закликали Зеленського зреагувати на критичну ситуацію в районі і зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту.

Нагадаємо, станом на 9:00 1 квітня в Монастириському районі інфіковано коронавірусом 77 осіб, із яких 44 - в районному центрі.