Інфекційне відділення не працює кілька років, голова ОДА Труш некомпетентний, - жителі міста Монастириська звернулися до Зеленського. ВIДЕО

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Громада міста Монастириська Тернопільської області оприлюднила відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському.

Текст і відео поширили в соціальних мережах, передає Цензор.НЕТ.

Городяни вважають, що ставленик глави держави - голова Тернопільської ОДА Володимир Труш - "подає в ЗМІ недостовірну інформацію щодо боротьби з коронавірусом", і просять президента втрутитися і взяти під особистий контроль ситуацію в їхньому районі.

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"У Монастириськах вже кілька років поспіль не функціонує інфекційне відділення лікарні, а медичні працівники залишилися наодинці з проблемою! Вони в глухому куті! Самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне на кошти громади тоді, коли місцева влада демонструє бездіяльність! Як наслідок - станом на 1 квітня 77 жителів району інфіковані коронавірусом, із них 32 медпрацівникам діагностовано COVID-19. Вірус стрімко поширюється населеними пунктами району. Статистика - невтішна", - впевнені городяни.

Вони закликали Зеленського зреагувати на критичну ситуацію в районі і зробити відповідні розпорядження щодо впровадження жорстких карантинних заходів, а також забезпечення Монастириської лікарні відповідними засобами захисту.

Інфекційне відділення не працює кілька років, голова ОДА Труш некомпетентний, - жителі міста Монастириська звернулися до Зеленського 01

Нагадаємо, станом на 9:00 1 квітня в Монастириському районі інфіковано коронавірусом 77 осіб, із яких 44 - в районному центрі.

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин звернення Тернопільщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+22 саша паламарчук
Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 2461
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01.04.2020 19:21
+20 SANDY
бідна громада - вони ще не в курсі, що зєля також не компетентний Инфекционное отделение не работает несколько лет, председатель ОГА Труш некомпетентен, - жители города Монастыриска обратились к Зеленскому - Цензор.НЕТ 9837
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01.04.2020 19:22
+16 18c49ed2
Дебил. Угрозу пандемии объявили в середине декабря. Это Порох мешал величайшему не тупо тырить средства защиты и финансы, а сделать ремонт и закупить необходимое? На те-же миллиарды, отобранные у местных советов. Времени было навалом.
показати весь коментар
01.04.2020 19:29
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