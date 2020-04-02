Пальчевський заявив, що СБУ провела обшуки в його лабораторії в межах розслідування приховування інформації про хворих на COVID-19. ВIДЕО

14644 48

Служба безпеки України провела обшуки в київській приватній клініці, яка не повідомила в державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта.

Про це в ефірі Каналу 112 заявив власник клініки Андрій Пальчевський, пише Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 125 нових випадків COVID-19, всього хворих - 794, летальних випадків - 20, - МОЗ

"Офіційна причина - стаття 113, здається, диверсія проти держави. Спроба прив'язати мене до того, що нібито київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання, і, таким чином, сприяла розвитку епідемії", - зазначив він.

Пальчевський зазначив, що покарання за таку статтю від 8 до 15 років. Водночас у нього немає претензій до дій співробітників СБУ, під час обшуків він "не побачив жодного хамства".

Пальчевський наголосив, що в його лабораторії найсучасніша технологія для визначення COVID-19, тому не варто зупиняти її роботу.

Нагадаємо, 20 березня прокуратура Києва ініціювала досудове розслідування щодо посадових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про виявлення коронавірусу в пацієнта. Згідно із запровадженими в Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу обмеженнями, не можна приховувати інформацію про інфікованих.

Читайте: Судді і співробітники апаратів судів змушені самі забезпечувати себе засобами захисту, - прессекретарка Лисенко

Коронавірус і карантин
карантин Київ обшук СБУ COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+41 Who's Here
Пальчевский это тот который фальсифицировал мед результаты Зеленского чтобы никто не узнал что он принимает кокаин? Пальчевский заявил, что СБУ провела обыски в его лаборатории в рамках расследования сокрытия информации о заболевших COVID-19 - Цензор.НЕТ 9481
показати весь коментар
02.04.2020 01:51
+35 Шрек Баблокат
Пальчевский говорил, что Порошенко убил своего брата.. и кто ж теперь верит Пальчевскому?!
показати весь коментар
02.04.2020 01:53
+21 Ali Hasan
Правильно провели обшуки, бо треба було повідомляти важливу інформацію щодо короновірусу.
показати весь коментар
02.04.2020 01:55
Дивитись коментарі