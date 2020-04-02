Херсон закрили на карантин - там виявили випадок COVID-19; загалом в області захворіло четверо осіб, одна з них померла. ВIДЕО

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На Херсонщині офіційно підтверджено три нові випадки COVID-19, один з них - в обласному центрі.

Як повідомив глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, протягом доби 1 квітня отримано три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в області, інформує Цензор.НЕТ. "На жаль, один з цих випадків виявився смертельним", - уточнив він.

 

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Він також розповів, що в першої інфікованої коронавірусом - "позитивна динаміка".

Херсон закрили на карантин - там виявили випадок COVID-19; загалом в області захворіло четверо осіб, одна з них померла 01

За словами першого заступника міського голови Херсона Ігоря Козакова, один випадок захворювання виявлено в обласному центрі.

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"Це 42-річний житель Херсона, який був доставлений до лікарні з пневмонією", - уточнив чиновник. Усі лікарі, які контактували з пацієнтом, а також його родичі - батько, мати, дружина і дитина - відправлені на обсервацію. У під'їзді будинку чоловіка проведуть дезінфекцію.

Заступник мера також поінформував, що опівночі Херсон закрили на карантин. На в'їздах у місто встановлять п'ять блокпостів. Подробиці він пообіцяв повідомити вранці.

Херсон закрили на карантин - там виявили випадок COVID-19; загалом в області захворіло четверо осіб, одна з них померла 02

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Нагадаємо, 25 березня в Херсонській області зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+10 Ирина Ветер 07fac205
Отакої...."Не було" коронавірусу в області, а тут бац і вмерла людина...тех саме буде і з Миколаївською областю, де "не зафіксовано" жодного випадку. А чим фіксувати, якщо тести поділили між собою місцеві царьки, їхні діти, діти їхніх дітей ну і коханки, як же без цього...
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02.04.2020 02:41
+5 aquarius580 .
Корью сколько заболело и сколько умерло за этот период ?
Как насчёт бешенства, ветрянки, СПИДа ?
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02.04.2020 03:06
+5 aquarius580 .
Вы не перепутали этот макароно-вирус с оспой или чумой ?
Ваша Европа там полностью с катушек слетела.
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02.04.2020 05:11
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