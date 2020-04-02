Херсон закрили на карантин - там виявили випадок COVID-19; загалом в області захворіло четверо осіб, одна з них померла. ВIДЕО

Як повідомив глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв, протягом доби 1 квітня отримано три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в області, інформує Цензор.НЕТ. "На жаль, один з цих випадків виявився смертельним", - уточнив він.
Він також розповів, що в першої інфікованої коронавірусом - "позитивна динаміка".
За словами першого заступника міського голови Херсона Ігоря Козакова, один випадок захворювання виявлено в обласному центрі.
"Це 42-річний житель Херсона, який був доставлений до лікарні з пневмонією", - уточнив чиновник. Усі лікарі, які контактували з пацієнтом, а також його родичі - батько, мати, дружина і дитина - відправлені на обсервацію. У під'їзді будинку чоловіка проведуть дезінфекцію.
Заступник мера також поінформував, що опівночі Херсон закрили на карантин. На в'їздах у місто встановлять п'ять блокпостів. Подробиці він пообіцяв повідомити вранці.
Нагадаємо, 25 березня в Херсонській області зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.
Как насчёт бешенства, ветрянки, СПИДа ?
Ваша Европа там полностью с катушек слетела.