Брат Єрмака за гроші конкурентів взявся знищувати найбільший приватний порт в Одесі, - ЗМІ. ВIДЕО

12196

Брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис у серпні-жовтні 2019 року взявся організовувати кампанію зі знищення бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що розташований в Одесі, і його міжнародних партнерів.

Про це свідчать відеозаписи, які нардеп Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info передає Цензор.НЕТ.

У розпорядженні журналістів опинилося близько 30 годин прихованої зйомки численних зустрічей Дениса Єрмака та його помічників з потенційними кандидатами на високі державні посади, що відбувалися в серпні-жовтні 2019-го. Під час цих "співбесід" Єрмак неодноразово заявляв про те, що на нього покладена роль "пропускати через себе" людей, які претендують на посади в тих чи інших галузях. Діапазон цих галузей виявився доволі широким – від податкової в районному центрі Рівненської області до Міністерства інфраструктури та "Енергоатому". Єрмак регулярно наголошував на тому, що цю функцію він виконує, бо є братом помічника Президента і має можливість напряму спілкуватися з Президентом і очільниками правоохоронних органів, "кладучи їм на стіл" ту чи іншу інформацію.

Значна частина зустрічей "команди Єрмака" присвячена обговоренню можливості припинення бізнесового росту компанії "ТІС" і впливу в Україні однієї з найбільших у світі контейнерних компаній – данської Maersk.

"ТІС" – це велика українська компанія, власник новозбудованого порту на 5 вантажних терміналів в Одесі. Заснована родиною одеситів Ставніцерів. У лютому в термінали "ТІС" вклалась арабська корпорація DP World – один зі світових лідерів портової галузі. У 2018 році "ТІС" "привів" в Україну ще й данську Maersk – світового гіганта контейнерних перевезень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Леросу після публікації відео з братом Єрмака надходять погрози, - Масі Найєм

"Нищити зв’язки" двох компаній Єрмак з помічниками беруться нібито в інтересах конкурентів – одеської фірми "КТЛ Україна", яка своєю чергою є частиною потужної турецької компанії Kinay Group.

Так, 6 вересня 2019-го Денис Єрмак пояснював роль і зацікавленість цих компаній: "Компанія біла, входить до трійки лідерів України з логістики, залізниці, контейнерів. Сама турецька основна компанія судновласник - вона номер один ніби в Туреччині. Їх дуже турбує питання, дуже турбує питання, щоб збити, так сказати, монстра, що зароджується".

Володимир Лебедєв

Брат керівника президентського офісу на записах неодноразово заявляє про фінансовий інтерес у цій справі, який його група отримає "після конкретних дій". Так, 16 вересня 2019-го Єрмак у розмові з довіреною особою Володимиром Лебедєвим каже: "Я вам скажу так. Ось зовсім чесно. У них комерційний [інтерес?]. Одесити платять за конкретні дії. Які дії - зрозуміло: Маєрськ, ТІС".

За 10 днів до того Єрмак пояснював Лебедєву його завдання: "Ви можете абсолютно спокійно напружувати і в хвіст, і в гриву, що хлопці - мені потрібно концептуалізувати не просто "взагалі", а щоб ви прописали ваше бачення - що ми маємо подавати в Кабміні, що ми маємо подавати в "Укрзалізницю", які є важелі впливу, які є важелі впливу на ТІС ... Там люди вже перейнялися дуже сильно".

За задумом Єрмака, конкретні дії мали виявлятися у зверненнях до Антимонопольного комітету, підготовці потрібних законопроєктів, зверненнях до Кабміну тощо. У розмові з тим же Лебедєвим брат керівника президентського Офісу дає такі інструкції: "Ну, з юристами ми вас тут у Києві зведемо. Але питання бажано вивчити в плані того, які документи подавати. В АМКУ нам доведеться засипати цими документами".

З розмови помічників Єрмака-молодшого випливає, що турецький бізнес готовий сплачувати по 300 тисяч доларів на місяць за реалізацію їхніх цілей.

Видання зв’язалося з керівниками компанії "КТЛ Україна", до яких, з огляду на відео, Денис Єрмак відправляв Володимира Лебедєва, щоб зібрати інформацію про необхідні дії проти "ТІС" та Maersk. Вони розповіли, що Денис Єрмак раніше працював у "КТЛ Україна". І що посередник від Дениса Єрмака Володимир Лебедєв справді приїздив в Одесу на їхнє підприємство у 2019 році. Однак, за їхньою версією, мотиву "збити" "ТІС" і Maersk їхня співпраця з братом помічника президента не мала.

Андрій Кузьмін

"Маячня - про ТІС, Maersk, нашу турецьку компанію та міжнародну змову. Він [представник Єрмака Володимир Лебедєв. - Ред.] так, заїжджав у наш офіс, його просто проконсультували, бо ця людина мала зробити якусь презентацію десь там нагорі", - запевнив Андрій Кузьмін, комерційний директор "КТЛ Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ відкрила провадження за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака

Фінансової мотивації Єрмака з боку компанії не було, переконує гендиректор "КТЛ" Ігор Хохлов: "Так, він [Денис Єрмак. - Ред.] надсилав таку людину. Формулювання було, що людина готується займати якийсь пост в "Укртрансбезпеці" і оскільки людина трішечки не розбирається в темі, їй потрібна була транспортна консультація. Ну, власне, і все. Я не знаю, чому Денис так казав [про фінансування. - Ред.], я про це дізнався від вас. Це я з нього мав взяти гроші за консультацію, але я не брав, оскільки це було на прохання мого колишнього співробітника ".

Разом з тим на відео Денис Єрмак стверджує інше. "Чим швидше ми почнемо активно діяти, викладати зміни щодо нормативної бази, тим швидше по суті нам забезпечать дуже хорошу фінансову підтримку", - каже Єрмак-молодший 6 вересня 2019 року, інструктуючи Володимира Лебедєва про поїздку до свого колишнього роботодавця "КТЛ Україна". У ході цієї розмови Єрмак надиктував Лебедєву телефони Кузьміна і Хохлова і пояснив, що з "КТЛ Україна" потрібно розробити конкретний план заходів щодо боротьби з "ТІС" і Maersk.

"Будь-яка дія, виконана нами, виділяється в чітко визначену цифру", - сказав Денис Єрмак Володимиру Лебедєву 16 вересня, під час звіту Володимира про поїздку в "КТЛ Україна".

Нагадаємо, в неділю нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав на своїй сторінці у ФБ частину відео, з якого стає зрозуміло, що брат Андрія Єрмака (на той момент був помічником президента Володимира Зеленського) проводить співбесіди на державні посади, в тому числі - високого рівня. Зокрема, Єрмак-молодший "пропускав через себе" кандидатів на посади керівників "Укренерго", "Укрзалізниці", Мінінфраструктури тощо.