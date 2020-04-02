Двоє пасажирів розбили скло в автобусі через прохання кондуктора надіти маски, - міськрада Кропивницького. ВIДЕО

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У Кропивницькому чоловік і жінка через прохання кондуктора надіти маски розбили лобове скло автобуса.

Про це повідомляє пресслужба міськради Кропивницького на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Подія сталася на 103 маршруті, в автобусі А 26.

Двоє пасажирів на кінцевій зупинці, зайшли в салон автобуса. Кондуктор повідомила, що проїзд в автобусі можливий тільки в масках. Чоловік і жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло і двері. А вже через кілька секунд влучили в лобове скло цеглою.

Автобус довелося зняти з рейсу. Тепер на відновлення транспортного засобу необхідно 16 тис. грн. Все, що відбувалося, зафіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію.

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Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+35 Старый зольдат
Моё мнение, как врача психиатра, - буйных надо изолировать. Лет на 5 общего режима.
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02.04.2020 13:48
+25 Sopko Tom
типичніе избиратели шария-зеленского
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02.04.2020 13:56
+22 wake up-UA
Підозрюю - шанувальники автора фрази "А какая разніца?" Двое пассажиров разбили стекло в автобусе из-за просьбы кондуктора надеть маски, - горсовет Кропивницкого - Цензор.НЕТ 5855
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02.04.2020 13:49
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