"Коронавірус - це зімітована багатіями хвороба ... Тут замішана "велика сімка", - нардеп Шахов, який заразився після відпочинку в Куршевелі і вже одужав. ВIДЕО

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Нардеп Сергій Шахов, який пройшов лікування від коронавірусу, заявив, що коронавірус - це імітація хвороби для реалізації економічних інтересів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Шахов говорить у своєму відеоблозі, який він створив під час лікування.

"Коронавірус - це зімітована багатіями хвороба, які сьогодні обрушили фінансові ринки і просто скуповують акції. Це негідники, які за все дадуть відповідь ... Я вважаю, що тут замішана "велика сімка", - сказав Шахов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Шахов вилікувався від COVID-19: зробив два тести на коронавірус - результати негативні

Коронавірус і карантин
карантин Шахов_Сергій COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+67 vitaliymkua
Ускладнення на мозок діють...
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02.04.2020 17:43
+53 Oleg Youryevich
Если оно дебил, то что сказать. Тысячи людей ежедневно УМИРАЮТ! Врачи умирают, а воно ляпае. "Коронавирус - это сымитированная богатеями болезнь... Здесь замешана "большая семерка", - выздоровевший нардеп Шахов, который заразился после отдыха в Куршевеле - Цензор.НЕТ 869
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02.04.2020 17:47
+49 Людмила Карпова 35c4aebc
Это даже не осложнение на мозг
Это еще одно подтверждение для тех, кто еще не понял - МОЗГА НЕ БЫЛО ИЗНАЧАЛЬНО(((
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02.04.2020 17:46
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