"Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку. ВIДЕО

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Чоловіки, які напали на журналістів, заявляли, що не хочуть, щоб знімали їхні обличчя і говорили, що спортсменам не можна припиняти тренуватися, навіть якщо закон забороняє робити це в публічних місцях.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував у Фейсбуці відео нападу невідомих на знімальну групу телеканалу "Zik", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, що чоловік, який напав на журналістів, був у масці і в рукавичках. Спочатку він напав на оператора, а коли журналістка спробувала затулити його собою - штовхнув і її.

На записі чути діалог нападника з журналісткою.

- Мені нічого за це не буде.

- Є заборона!

- Та мені чхати на заборону! Можете записати: мені чхати на заборону. Це єдине місце, де можна тренуватися! А ви знаєте, що професійним спортсменам не можна припиняти тренуватися?

- Я вам про закон, а ви мені...

- Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?

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Наприкінці зйомки чути ще один голос, кому він належить - невідомо. "А як я забезпечу? Я один, а їх тут багато", - запитує чоловік.

"Ніхто не має права застосовувати насильство ні до журналіста, ні до будь-кого іншого", - зазначив Антон Геращенко.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у столичному Гідропарку невідомі напали на знімальні групи телеканалів "Zik" і "Еспресо". Двоє журналістів і оператор зазнали тілесних ушкоджень, також пошкоджена знімальна техніка.

Поліція почала кримінальні провадження у ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і за ч.2 ст.345-1 (загроза або насильство проти журналіста) Кримінального кодексу.