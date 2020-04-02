Російського злодія в законі на прізвисько Авто Копала затримано в Одесі, - Нацполіція. ВIДЕО

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В Одесі співробітники поліції затримали злодія в законі на прізвисько Авто Копала, який є громадянином РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції отримали інформацію про перебування на території Одеської області злодія в законі на прізвисько Авто Копала.

Поліцейські встановили місце його тимчасового проживання: 65-річний громадянин РФ перебуває в розшуку за посідання високого статусу в злочинній ієрархії і приїхав в Україну, щоб уникнути кримінальної відповідальності за цей злочин і надалі налагодити відносини з кримінальними авторитетами.

У вівторок, 31 березня, злодія в законі затримали в Одесі.

Російського злодія в законі на прізвисько Авто Копала затримано в Одесі, - Нацполіція 01

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Свій злодійський статус Авто Копала отримав у 17-річному віці в Москві. За його плечима - понад 15 років перебування в місцях позбавлення волі на території Росії, зокрема у виправній колонії суворого режиму.

Сьогодні, 2 квітня, Київський районний суд Одеси злодієві в законі обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. До надходження запиту про видачу він перебуватиме в СІЗО.

Силовики
злодій у законі криміналітет Одеса Нацполіція Правоохоронні органи
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Топ коментарі
+7 Юрий Вингорский
мы эту инфу слышим каждый месяц, но не слышим что приняли закон как в грузии. В ЗАКОНЕ, ЗНАЧИТ В ТЮРЬМУ. без следствия.
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02.04.2020 21:37
+6 Dovbush
Так закопайте його разом з авто
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02.04.2020 21:37
+4 Ap Kats
Це таке спортивне полювання в СБУ. імітація діяльності! Зебіл, спочатку поясни, як кацапи потрапляють в Україну, для чого їх сюди впускають? Депортація проводиться і за які кошти?
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02.04.2020 21:39
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