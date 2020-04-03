Екснайманця "ДНР" затримали прикордонники на Донеччині. ВIДЕО

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2 квітня, прикордонники затримали жителя Дружківки Донецької області, який у 2014 році брав активну участь у злочинах незаконних збройних формувань "ДНР" на території Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Після звільнення Дружківки підрозділами ЗСУ, зазначений громадянин залишив лави НЗФ та тривалий час переховувався від українського правосуддя на території РФ.

У межах кримінального провадження спільна група у складі офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби та представників Національної поліції виявила колишнього бойовика НЗФ на підконтрольній Україні території Донецької області.

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Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 260 КК "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".