Екснайманця "ДНР" затримали прикордонники на Донеччині. ВIДЕО

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2 квітня, прикордонники затримали жителя Дружківки Донецької області, який у 2014 році брав активну участь у злочинах незаконних збройних формувань "ДНР" на території Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Після звільнення Дружківки підрозділами ЗСУ, зазначений громадянин залишив лави НЗФ та тривалий час переховувався від українського правосуддя на території РФ.

У межах кримінального провадження спільна група у складі офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби та представників Національної поліції виявила колишнього бойовика НЗФ на підконтрольній Україні території Донецької області.

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Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 260 КК "Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Операція Об'єднаних сил
бойовик Держприкордонслужба Донецька область найманці РФ
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Топ коментарі
+15 Ali Hasan
Зараз скажуть, що лише на блокпосту стояв, а потім на таксиста поміняють.
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03.04.2020 01:29
+8 Форум123456789
кто мне скажет, почемy никогда не показывают рожи этих yродов, может это мой сосед?
недавно такого же из Одессы показывали, я хочy знать кто рядом со мной живет.
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03.04.2020 02:35
+8 Владислав Носковский
Екс-найманець динири?
Це звучить як "екс-злодій" або "екс-гвалтівник". Раз замазався- таким на все життя і лишаєшся.
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03.04.2020 03:53
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