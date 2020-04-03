Українських альпіністів може евакуювати з Непалу російський літак, - Кулеба. ВIДЕО

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"З віддалених країн у нас найбільш резонансна історія – це Непал, де альпіністи підіймалися на Еверест, спустилися і потребують нашої допомоги… З Непалом складність у тому, що це дуже віддалена країна і складно побудувати логістичний маршрут", - сказав Кулеба.
Водночас він поінформував, що є пропозиція від російської компанії "Аерофлот" забрати звідти українських громадян.
"За моєю інформацією, російське консульство потребує офіційної ноти від українського консульства про те, щоб наших громадян взяли на борт. Ми вивчаємо всі логістичні можливості для того, щоб їм допомогти", - запевнив міністр.
Никаких официальных просьб.