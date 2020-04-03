Українських альпіністів може евакуювати з Непалу російський літак, - Кулеба. ВIДЕО

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Українських альпіністів, які у зв'язку з пандемією коронавірусу застрягли в Непалі після сходження на Еверест, можуть евакуювати з цієї країни російським літаком.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

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"З віддалених країн у нас найбільш резонансна історія – це Непал, де альпіністи підіймалися на Еверест, спустилися і потребують нашої допомоги… З Непалом складність у тому, що це дуже віддалена країна і складно побудувати логістичний маршрут", - сказав Кулеба.

Водночас він поінформував, що є пропозиція від російської компанії "Аерофлот" забрати звідти українських громадян.

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"За моєю інформацією, російське консульство потребує офіційної ноти від українського консульства про те, щоб наших громадян взяли на борт. Ми вивчаємо всі логістичні можливості для того, щоб їм допомогти", - запевнив міністр.