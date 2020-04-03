Київський безпековий форум: Як не допустити економічного колапсу і створити умови для виходу України з кризи. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Київський безпековий форум починає регулярне проведення публічних онлайн-зустрічей відомих українських і закордонних експертів і чиновників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

Форум ініціює громадську антикризову місію для підготовки рекомендацій з першочергових політичних, економічних та безпекових дій України.

Перша онлайн-дискусія Київського безпекового форуму буде присвячена одній з найважливіших проблем країни: як не допустити економічного колапсу та створити умови для виходу України з кризи.

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Участь у розмові візьмуть прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк, новопризначений Міністр фінансів України Сергій Марченко, Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, Президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала, старший радник Атлантичної ради Андерс Аслунд, а також Директор економічних і соціальних програм аналітичного Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Модератор дискусії – Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.

Київський безпековий форум – провідне міжнародне зібрання України для обговорення проблем миру і безпеки. Форум заснований у 2007 році. Ініціатор та засновник КБФ – Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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