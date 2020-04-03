Від COVID-19 загалом померло 4 людини на Київщині, одужали 3 людей, - ОДА. ВIДЕО

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На Київщині в цілому від COVID-19 померли чотири людини - двоє чоловіків і дві жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

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"За даними Центру громадського здоров'я, на сьогодні від хвороби померли чотири людини, на жаль. Двоє чоловіків: 49 років у Макарівському районі та 47 років у місті Біла Церква, і також дві жінки - 69 років в селі Гатне Києво-Святошинського району та 75 років у селі Тарасівка Києво-Святошинського району ", - розповів він.

За словами т.в.о. голови ОДА офіційно підтверджено 70 випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 4 дітей.

"Одужали, станом на сьогодні, троє людей", - зазначив Володін.