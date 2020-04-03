Єрмак для повернення з Мінська скористався приватним літаком Пінчука, - "Схеми". ВIДЕО

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 11 березня для повернення з Мінська після засідання Тристоронньої контактної групи скористався приватним літаком OE-LEO, яким літає олігарх Віктор Пінчук.

Про це йдеться в новому розслідуванні проєкту "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Знімальна група зафіксувала Єрмака на літаку Пінчука, перебуваючи у ВІП-терміналу аеропорту "Київ".

У відповідь на запит журналістів Єрмак відповів, що не знає, хто оплатив його поїздку на літаку олігарха.

"Я полетів до Мінська з робочим візитом на чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Час закінчення зустрічі не співпадав із графіком регулярних авіарейсів з Мінська до Києва. Тому Леонід Кучма запропонував полетіти до Києва разом з ним. Мені невідомо, хто оплачував переліт та кому саме належить цей літак", - сказав він.

Журналістка програми - розслідування Наталя Седлецька зазначила у Facebook, що "така безкоштовна послуга в розумінні закону "Про запобігання корупції" вважається незаконним подарунком".

"Юристи пояснюють, що посада, яку обіймає Андрій Єрмак, підпадає під дію антикорупційного законодавства. Закон забороняє отримувати подарунки вартістю більше ніж один прожитковий мінімум – зараз це 2027 гривень. Якщо цей переліт коштує більше, то це заборонений законодавством подарунок, тобто це порушення законодавства, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу і потенційне внесення у реєстр корупціонерів через рішення суду", - написала вона.

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