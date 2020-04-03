"Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролить записи "Лероса-Єрмака". ВIДЕО

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Шоумен і волонтер Сергій Притула опублікував відео-пародію на "записи Лероса", на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Сергія Притули.

Голос за кадром розповідає Притулі про "одну дівчинку", яка мріє працювати на одному з телеканалів України.

"Ну дивись, це реально. Ми це можемо вирішити. ... Це буде три. Але якщо дівчинка реально красива, то можемо її запхати в "Хто зверху?", Але це буде п'ять", - говорить Притула.

У відео шоумен розповідає, що кожна з кандидаток давала 5 мільйонів гривень, навіть "віддала свою точку на Хмельницькому базарі, на якому торгує джинсами".

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Денис Єрмак і Гео Лерос
Притула Сергій Єрмак Андрій Єрмак Денис
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Топ коментарі
+23 Zelya Vsyo
Скоро новая серия- не пропустите:

Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу.
Прежде всего, это касается вас, дорогой гражданин Янелох, или как вас там по-настоящему, не знаю.
Жаль! Жаль, что я не художник, я бы картины с него писал. Ну ладно, писать картины не сподобил меня Создатель.
Но некоторые маленькие тайны я угадывать умею.
И вот одну такую тайну из вашего не очень далёкого прошлого я вам сейчас поведаю.
Когда добрый молодец, Беня, уговаривал вас баллотироваться, вы, естественно, как всякий человек, с начала, как бы сказать, боялись и даже плакали, говорили, что никогда раньше этого не делали.
А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал.
И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто...
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03.04.2020 16:16
+23 Zelya Vsyo
... Потому что и делать вам ничего не придётся, потому что всё заключается в его умении кинуть ''фраера ушастого''.
Помните, Янелох? Помните...
Но вы и тут ему ещё не совсем поверили.
И он вам показывал Уголовный кодекс и говорил, что за мошенничество и мелкий развод лохов по статье Уголовного кодекса вам положен от силы ''трёшник''.
Да и это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашем артистическом таланте и быть не может!
И однажды уговорил...
Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных учреждениях: в Офисе Президента, в Верховной Раде, в Кабмине, и даже при игре членом на рояле в филармонии. "Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та шо там працює - віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролит записи "Лероса-Ермака" - Цензор.НЕТ 4357
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03.04.2020 16:17
+11 HermitAlex
Притулу поважаю за його громадську позицію. Тролінг не вдалий.
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03.04.2020 16:21
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