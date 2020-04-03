"Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролить записи "Лероса-Єрмака". ВIДЕО

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Шоумен і волонтер Сергій Притула опублікував відео-пародію на "записи Лероса", на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Сергія Притули.

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Голос за кадром розповідає Притулі про "одну дівчинку", яка мріє працювати на одному з телеканалів України.

"Ну дивись, це реально. Ми це можемо вирішити. ... Це буде три. Але якщо дівчинка реально красива, то можемо її запхати в "Хто зверху?", Але це буде п'ять", - говорить Притула.

У відео шоумен розповідає, що кожна з кандидаток давала 5 мільйонів гривень, навіть "віддала свою точку на Хмельницькому базарі, на якому торгує джинсами".

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".