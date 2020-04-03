"Єслі дєвочка красіва - можем запихнуть її в "Хто зверху". Це буде - 5... Та, шо там працює, віддала точку на хмельницькому базарі", - Притула тролить записи "Лероса-Єрмака". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Сергія Притули.
Голос за кадром розповідає Притулі про "одну дівчинку", яка мріє працювати на одному з телеканалів України.
"Ну дивись, це реально. Ми це можемо вирішити. ... Це буде три. Але якщо дівчинка реально красива, то можемо її запхати в "Хто зверху?", Але це буде п'ять", - говорить Притула.
У відео шоумен розповідає, що кожна з кандидаток давала 5 мільйонів гривень, навіть "віддала свою точку на Хмельницькому базарі, на якому торгує джинсами".
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу.
Прежде всего, это касается вас, дорогой гражданин Янелох, или как вас там по-настоящему, не знаю.
Жаль! Жаль, что я не художник, я бы картины с него писал. Ну ладно, писать картины не сподобил меня Создатель.
Но некоторые маленькие тайны я угадывать умею.
И вот одну такую тайну из вашего не очень далёкого прошлого я вам сейчас поведаю.
Когда добрый молодец, Беня, уговаривал вас баллотироваться, вы, естественно, как всякий человек, с начала, как бы сказать, боялись и даже плакали, говорили, что никогда раньше этого не делали.
А он вам говорил, что никто никогда раньше этого не делал.
И что стоит только попробовать, как вы сразу убедитесь, как это легко и просто...
Помните, Янелох? Помните...
Но вы и тут ему ещё не совсем поверили.
И он вам показывал Уголовный кодекс и говорил, что за мошенничество и мелкий развод лохов по статье Уголовного кодекса вам положен от силы ''трёшник''.
Да и это в самом пиковом случае, а такого случая при его умении и вашем артистическом таланте и быть не может!
И однажды уговорил...
Таким образом, возникло преступное сообщество, именуемое в простонародье ''шайкой'', которое начало с большим успехом ''бомбить фраеров'' в различных учреждениях: в Офисе Президента, в Верховной Раде, в Кабмине, и даже при игре членом на рояле в филармонии.