Сьогодні ми пожинаємо плоди знущання над українською медициною всі попередні роки, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що ситуація з пандемією коронавірусу показала всі проблеми української медичної системи, які накопичувалися роками.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні хочу відповісти українським лікарям, які звертаються до мене в соцмережах. Перш за все скажу: все бачу, все чую, намагаюся максимально швидко вирішувати ваші проблеми.

Щодо звернення лікарів з міста Монастириська. Зараз у лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Співробітники забезпечені костюмами і респіраторами на найближчі дні, йде робота над їх повним забезпеченням всім необхідним", - сказав президент.

Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарі "швидкої" не забезпечені засобами індивідуального захисту. "Ми відправили тисячу захисних костюмів і 6 тис. масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров'я Рівненської області, розподіляючи кошти, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено", - запевнив глава держави.

Він підкреслив, що також вирішується питання, порушене у зверненні лікарів Одеського обласного медичного центру. "Також виправлена ​​несправедлива ситуація, в якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділена грошова надбавка за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ", - повідомив президент.

"На жаль, сьогодні ми пожинаємо плоди "знущання" над українською медичною системою в усі попередні роки", - зазначив Зеленський. Він запевнив, що влада цілодобово працює над тим, щоб у медиків були всі необхідні засоби та обладнання.

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