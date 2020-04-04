МВФ - це наш апарат штучного дихання, щоб утримати хвору економіку, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

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Україна змушена вживати заходів з порятунку своєї економіки в умовах кризи, тому їй необхідно йти на умови МВФ для продовження співпраці.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив керівник Фрац партії "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що це ідеальне рішення - йти знову просити гроші в борг у МВФ. Але якщо економіка країни сьогодні хвора, а з цим ми всі згодні, давайте припустимо, що вона хвора коронавірусом. Програма МВФ - це наш ШВЛ, аппартат штучного дихання , щоб утримати економіку в тому стані, в якому вона зараз перебуває. Можна відключити нас від ШВЛ і подивитися, що буде. Але ніхто до цього сценарію не готовий", - підкреслив Арахамія.

Тому необхідно виконати вимогу МВФ і прийняти "антиКоломойський" закон.

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"Це може бути погане рішення, але це єдине вірне рішення, заради якого треба прогнутися і проголосувати цей закон", - сказав глава фракції СН.