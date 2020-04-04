На Херсонщині перевіряють на коронавірус усіх хворих на пневмонію, за добу підтвердили чотири нові випадки COVID-19, - ОДА. ВIДЕО

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У Херсонській області за добу підтвердили чотири нових випадки коронавірусу. Три з них вдалося виявити завдяки тому, що в області перевіряють методом ПЛР всіх хворих на пневмонію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

"Станом на 22:00 ми маємо 4 нових лабораторно підтверджених випадки коронавірусу на Херсонщині.

З них:
- чоловік, 56 років. з м.Таврійська;
- дівчина, 13 років, з смт.Чаплинка;
- жінка, 80 років, з м.Херсон;
- 63-річна мешканка м.Херсона, що контактувала з сином, хворим на COVID - 19.

Виявити коронавірус у перших 3 осіб вдалося завдяки додатковим організаційним заходам Департаменту здоров’я облдержадміністрації та комісії з питань ТЕБ та НС", - пише чиновник.

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ВІн зазначає, що хворих, які вже перебували у стаціонарах медичних закладів Херсонщини з діагнозом пневмонія, було додатково обстежено методом ПЛР.
"Результат аналізу вищезазначених осіб виявився позитивним. Самі хворі зазначають, що не були за кордоном та не контактували з особами, які нещодавно повернулися в Україну. Усі вони перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан – задовільний. Підключення до апаратів ШВЛ – не потребують.
Усі встановлені контактні особи та медичні працівники перебувають на самоізоляції", - підкреслив Гусєв.

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Коронавірус і карантин
карантин Херсонщина Гусєв Юрій COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Rostyslav Komarnytsky
Пи.Си. Коронавірус розповсюджується тестами.
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04.04.2020 09:28
+4 Кирилл Лещенко
нужно нам отправить тесты
под домашние аресты
беспокоЮть, гады, "слуг"

вся беда от них падлюк На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 5207
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04.04.2020 09:52
+2 Кирилл Лещенко
Лучше поздно, чем никогда. В декабре начинать надо было... На Херсонщине проверяют на коронавирус всех больных пневмонией, за сутки подтвердили четыре новых случая COVID-19, - ОГА - Цензор.НЕТ 897
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04.04.2020 09:24
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