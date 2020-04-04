На Херсонщині перевіряють на коронавірус всіх хворих на пневмонію, за добу підтвердили чотири нових випадки COVID-19, - ОДА. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
"Станом на 22:00 ми маємо 4 нових лабораторно підтверджених випадки коронавірусу на Херсонщині.
З них:
- чоловік, 56 років. з м.Таврійська;
- дівчина, 13 років, з смт.Чаплинка;
- жінка, 80 років, з м.Херсон;
- 63-річна мешканка м.Херсона, що контактувала з сином, хворим на COVID - 19.
Виявити коронавірус у перших 3 осіб вдалося завдяки додатковим організаційним заходам Департаменту здоров’я облдержадміністрації та комісії з питань ТЕБ та НС", - пише чиновник.
ВІн зазначає, що хворих, які вже перебували у стаціонарах медичних закладів Херсонщини з діагнозом пневмонія, було додатково обстежено методом ПЛР.
"Результат аналізу вищезазначених осіб виявився позитивним. Самі хворі зазначають, що не були за кордоном та не контактували з особами, які нещодавно повернулися в Україну. Усі вони перебувають під наглядом лікарів. Їхній стан – задовільний. Підключення до апаратів ШВЛ – не потребують.
Усі встановлені контактні особи та медичні працівники перебувають на самоізоляції", - підкреслив Гусєв.
под домашние аресты
беспокоЮть, гады, "слуг"
вся беда от них падлюк