"Влада має діяти, щоб не допустити медичної та економічної пандемії", - учасники Київського безпекового форуму. ВIДЕО

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Українська влада має терміново вжити заходів для ефективної боротьби з пандемією коронавірусної хвороби і не допустити дефолту країни і падіння рівня життя громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фонду "Відкрий Україну", це підкреслили учасники Київського безпекового форуму під час онлайн-дискусії "Як не допустити економічного колапсу і створити умови для виходу України з кризи?"

У заході взяли участь засновник фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк, новопризначений міністр фінансів України Сергій Марченко, Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, Президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала, старший радник Атлантичної ради Андерс Аслунд, а також Директор економічних і соціальних програм аналітичного Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Учасники наголосили, що хоча Україні зараз і перебуває у кращому стані завдяки проведеним починаючи з 2014 року структурним реформам, влада повинна продовжити співпрацю з МВФ і підтримати бізнес та громадян.

Модератор дискусії – член наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України Данило Лубківський – наголосив, що у 2014-2016 багато що вдалося зробити попри величезні дискусії і дебати: "Цей досвід треба використати сьогодні, і використати на плюс, використати на можливість розвитку".

Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, засновник фонду "Відкрий Україну" Арсеній Яценюк наголосив, що зараз Україну оточує пандемічна і світова економічна кризи. Він підкреслив, що саме головне, аби президент, уряд і парламент невідкладно приймали рішення, зокрема, щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом, щоб не допустити дефолту: "Без програми з МВФ Україна оголосить дефолт, а оголосить дефолт – стане банкрутом не знаю на скільки років".

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"Мене дивує, чому монобільшість не виконує свою ключову функцію. Вони зараз, маючи 254 голоси, повинні голосувати все. От тут потрібен зараз турборежим", – додав Арсеній Яценюк. "Кожен член парламенту, який не проголосує за закони, необхідні для співпраці з Міжнародним валютним фондом, буде персонально нести відповідальність за банкрутство країни і банкрутство громадян України", – наголосив екс-прем’єр. Він також закликав створити на базі уряду антикризовий центр за участі бізнесу і експертів, щоб напрацювати план дій "як вижити державі, як вижити бізнесу, як вижити людям".

Новопризначений міністр фінансів України Сергій Марченко підкреслив, що хоча ситуація в країні складна, але контрольована. Він повідомив, що Мінфін підготував зміни до держбюджету, які вирішують питання збалансування бюджету і передбачають створення так званого фонду боротьби з коронавірусом з обсязі близько 97 мільярдів гривень: "Ми не будемо, наприклад, створювати якісь популістичні речі, але найбільш незахищені категорії громадян, в першу чергу пенсіонери, громадяни, які втратили вимушено роботу, які вимушені будуть отримувати певну соціальну допомогу, лікарі будуть захищені. Тобто, цей фонд саме передбачений для таких цілей", – сказав Сергій Марченко.

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За його словами, Міністерство фінансів також активно веде перемовини з МВФ і вже узгодило рамки доходів і дефіциту: "Залишається узгодити технічний меморандум, сьогодні знову-таки буде черговий раунд перемовин, редакційні деякі речі. Також залишається проголосувати закон про банки, так званий зомбібанки-закон". "Якщо цей пакет законів буде проголосовано, є сподівання, що ми отримаємо найближчим часом транш в бюджет", – додав він. Крім того, за словами міністра, Уряд планує максимально зберегти капітальні видатки, зокрема, на будівництво доріг: "Це дозволить нам якимсь чином підживити економічну активність, створити попит держави на ринку металопродукції, іншої продукції, робочі місця".

Президент Європейської бізнес асоціації Томаш Фіала порівняв нинішню кризу з попередніми, відзначивши, що Україна зараз входить у кризу краще підготовленою завдяки реформам, які були проведені за останні 6 років. "Останні 6 років проводилася дуже консервативна фіскальна і монетарна політика, у нас набагато краще підготовлений фінансовий сектор, у нас останні 5 років є незалежний Національний банк", – сказав він, відзначивши також капіталізацію банківської системи, меншу залежність від падіння експорту і проведену реформу "Нафтогазу", після якої компанія стала прибутковою. Фіала наголосив, що коронавірус спричинить найбільше падіння світового ВВП за останні 90 років. "Якщо ми в Україні доб'ємося падіння ВВП тільки на 5% – це буде дуже хороший результат, і для цього доведеться добре попрацювати".

Він зазначив, що зараз Уряд має сфокусуватися на захисті населення від поширення коронавірусної хвороби, "але поступово лібералізувати режим карантину протягом травня-червня так, щоб зберегти робочі місця і щоб дати можливість компаніям працювати і платити податки". Крім того, Верховна Рада має ухвалити закони, необхідні для співпраці з МВФ, щоб уникнути дефолту: "Тому що якщо ми накладемо на ті проблеми, які я перерахував в Україні і в світі, ще дефолт, то у нас буде і безробіття, і падіння ВВП обчислюватися десятками відсотків, і ми дійсно не відновимо той рівень добробуту ще дуже багато років".

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер також наголосив на необхідності продовження співпраці з МВФ для уникнення дефолту. "Якщо дефолт буде – це будуть сотні тисяч втрачених робочих місць, це будуть життя українців, які будуть страждати", – сказав він. Він також зазначив, що бізнес розуміє, що не зможе цього року досягти поставлених фінансових цілей, але намагатиметься зберегти робочі місця: "Більшість зрозуміла, що звільняти персонал також не будуть. Чому? Тому що пізніше наймати персонал дуже важко, і кращі кадри, команди, які вже побудовані, бізнес старається їх однозначно втримати". Крім того, президент Американської торговельної палати закликав владу у зв’язку з необхідністю працювати в умовах карантину пришвидшити запровадження цифрових сервісів у сфері бізнесу.

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Старший радник Атлантичної ради Андерс Аслунд підкреслив, що запроваджені в Україні карантинні заходи дозволили не допустити поширення хвороби, як це відбувається зараз в США. Натомість, на його думку, карантинні заходи мають тривати 2-3 місяці і влада має допомогти фінансово громадянам, які можуть втратити через це роботу. "Також треба мати відмінні відносини з МВФ. І тому дуже важливо прийняти закони про бюджет і банківський закон", – сказав він. Він також розкритикував дії уряду. "Не працює уряд останнім часом. Коли пан Яценюк був прем'єр-міністром – тоді Кабмін працював. Збиралися міністр фінансів, міністр економіки, і тут же повинен бути голова НБУ, прем'єр-міністр, заступник прем'єра, і обговорювати економічну політику раз в тиждень. Якось не склалося останні пів року".

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Директор економічних і соціальних програм аналітичного Центру Разумкова Василь Юрчишин відзначив, що очікується падіння ВВП більше ніж на 5-7%, а дефіцит бюджету буде набагато більший, ніж прогнозує уряд. "В критичній ситуації, яка є сьогодні, нам потрібно переходити до монетарної і фіскальної експансії, потрібна активна стимуляція як монетарних, так і фіскальних показників. Зацикленість центрального банку на інфляційному порятуванні зараз – я б не сказав, що це політика кризового періоду", – сказав він. Василь Юрчишин також підкреслив, що влада має вжити заходів, щоб економіка могла стартувати не з нуля після завершення кризи, зокрема, знизити податкок на прибуток для нових інвестиційних проєктів і надати підтримку промисловості.

Підводячи підсумки, модератор дискусії Данило Лубківський зазначив, що є дві основні тези: "З одного боку, теза про те, щоб об'єднати навколо дій уряду зусилля експертів і фахівців, які могли би запропонувати раціональний і розумний план дій. З іншого боку, нам потрібно об'єднати зусилля для того, щоб апелювати до наших західних партнерів і міжнародних фінансових інституцій для того, щоб отримати для України найважливіше, що нам сьогодні потрібно, – це ресурси".

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