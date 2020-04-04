Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу, - Кличко. ВIДЕО

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Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу в Києві, церемонії поховання скасовано.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю для Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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"Є протокол лікарів для того, щоб поширення інфекції не відбувалося. Згідно з цим протоколом, церемонії поховання скасовано і прописано в цьому протоколі кремацію", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня в Києві 25 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19, загалом у столиці 214 хворих.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1 096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.