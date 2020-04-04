Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу, - Кличко. ВIДЕО

7496 57

Медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу в Києві, церемонії поховання скасовано.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю для Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині. ФОТОрепортаж

"Є протокол лікарів для того, щоб поширення інфекції не відбувалося. Згідно з цим протоколом, церемонії поховання скасовано і прописано в цьому протоколі кремацію", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, станом на ранок 4 квітня в Києві 25 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19, загалом у столиці 214 хворих.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1 096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 28 летальних, 23 пацієнти одужали. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12 Igor L
Що за дурня, яка кремація, а якщо немає крематорію в селі? Влада сходить з розуму, потрібно припинити цей фестиваль ідіотизму! Карантин на всі ці ідіотські нововведення від ідіотів мають бути відмінені!
показати весь коментар
04.04.2020 20:28
+11 Поедатель Зябликов
Они там уже окончательно ку-ку! Банда идиотов! Медицинский протокол предполагает кремацию для умерших от коронавируса, - Кличко - Цензор.НЕТ 1184
показати весь коментар
04.04.2020 20:22
+9 Поедатель Зябликов
да всё изучено. можно хоронить по-людски.
просто крысы перебздели.
показати весь коментар
04.04.2020 20:23
Дивитись коментарі