"Бл#, боляче, будь ласка, я нічого не роблю!": На пляжі в Одесі поліція жорстко затримала власника кав'ярні. ВIДЕО

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4 квітня на пляжі в районі 14-ї станції Великого Фонтану співробітники поліції із застосуванням сили затримали чоловіка, який продавав каву під час карантину. Інцидент потрапив на відео.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що незважаючи на оголошений карантин, багато точок громадського харчування продовжують свою роботу, але вже тільки "на винос".

Як пише видання "Лоція", таким же чином працювала і ця кав'ярня на Фонтані. Поліцейські ж вирішили, що це порушення правил і зажадали пред'явити документи. Власник, зі свого боку, намагався з'ясувати, в чому саме полягають порушення. Тоді поліцейські застосували силу. Наразі власник кав'ярні - в лікарні з побоями.

Інше видання Od.vgorode пише, що господар кафе не захотів закривати кафе (оскільки, за його словами, воно працювало "на винос") і нібито став чинити опір поліції, після чого поліцейські жорстко повалили його на плитку. Співробітники кафе намагалися допомогти босу, але правоохоронці попередили, що затримають і їх, якщо ті не відійдуть на десять метрів.

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням уряду всі заклади на час карантину мають бути закритими.

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Видання "Лоція" також наводить коментар юриста з приводу ситуації:

"Я переглянув кілька роликів, знятих з різних ракурсів. У жодному з них, ні разу підприємець не звернувся на "ти" до поліцейських. Пред'являв оригінал паспорта та в телефоні пропонував ознайомитися з іншими документами. Не намагався втекти і їм нічого не заважало скласти протокол, якщо вбачали склад правопорушення і направити протокол до суду.

Хоча згідно ПКМ, ТС і ПТС не підпадають під заборону і можуть працювати на видачу, використовуючи маски та рукавички. Так працюють МакДрайви у всій країні і кафетерії в супермаркетах. Ніяких причин застосовувати заходи фізичного впливу не було. Дії поліцейських очевидно кваліфікуються як перевищення службових повноважень і незаконне позбавлення волі".

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