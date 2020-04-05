У Полтаві за ніч пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і Симону Петлюрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Полтаві в ніч на 5 квітня вандали пошкодили три меморіальні дошки воїнам АТО і одну Симону Петлюрі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, пошкоджена меморіальна табличка, яка встановлена Мирославу Кабушці на стіні школи №18, меморіальна дошка, яка встановлена Сергію Лимарю на стіні школи №9, а також була спроба пошкодити дошку, яка встановлена Олександру Горячевському на стіні школи №25, однак дошка виявилася антивандальною і злочинцю не вдалося її розбити.

За всіма цими фактами відділенням №1 поліції Полтави відкриті кримінальні провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 297 Кримінального кодексу України (Осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам'ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції).

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 3-ох до 5-ти років. Наразі тривають слідчі дії.

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Депутат Полтавської міськради Вадим Ямщиков повідомив про четвертий випадок - розбили також дошку Симону Петлюрі, яку встановили в 2018 році з нагоди 139-ї річниці від дня народження політичного діяча.