Поліція пред'явила підозру в хуліганстві чоловікові, який кинув касиру в обличчя монети. ВIДЕО

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Поліція пред'явила підозру в хуліганстві чоловікові, який кинув в обличчя касиру дрібні монети.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Після допиту в поліції і пред'явлення підозри в хуліганстві, полтавський хам, який кинув в обличчя касиру жменю монет, приніс свої вибачення. Від колишньої пихи не залишилося і сліду. Думаю, що суд врахує це при винесенні обвинувального вироку. Дякую колективу Полтавської поліції за хорошу службу і своєчасну, а також за адекватну реакцію на хуліганство і знущання над жінкою", - розповів Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила кримінальне провадження щодо жителя Полтави, який кинув в обличчя касиру супермаркету жменю дрібних монет, - Антон Геращенко. ВIДЕО

"Працівниками полтавської поліції 3-го квітня, під час моніторингу мережі Інтернет, було виявлено фрагмент відео, на якому зафіксовано факт вчинення правопорушення відвідувачем супермаркету, розташованого в обласному центрі. За фактом правопорушення слідчими Полтавського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Під час досудового розслідування поліцейськими встановлені очевидці та потерпіла жінка, а також особа, яка причетна до правопорушення. Ним виявився 49-річний мешканець міста Полтава. Під час спілкування з поліцейськими фігурант надав свідчення та визнав свою провину. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини чоловіка, йому може загрожувати покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років", - повідомили в поліції Полтавщини.

"Зайшов купити пляшку води. У мене не було дрібних грошей. Я дав їй (продавчині. - Ред.) 100 грн. Вона запитала: "Нема у вас 12 гривень?" Я сказав немає. Вона: "Ну тоді ... " і почала відраховувати дрібними. Коли я запитав: "Це ви спеціально робите?" - Вона мені: "Це ваша решта в національній валюті". І тут же обслуговує при мені інших людей і дає здачу паперовими грошима. Я вже зібрав ці гроші, щоб йти, і вона в останню хвилину: "Та йди вже". Мене вже підірвало. Я не зміг стриматися", - розповів про причини свого вчинку житель Полтави Сергій.