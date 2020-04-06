Єлизавета II на тлі поширення COVID-19 закликала британців до самодисципліни, це її п'яте звернення до народу за 67 років правління. ВIДЕО

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Королева Великої Британії Єлизавета II увечері 5 квітня виступила зі спеціальним зверненням до народу у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Телезвернення заздалегідь записали у Віндзорському замку, куди 93-річна королева переїхала з Лондона після початку епідемії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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За словами королеви, країна зараз переживає непрості часи, які "декому принесли горе, багатьом – фінансові труднощі, а всім нам – величезні зміни в нашому повсякденному житті".

Вона закликала британців зберігати бадьорість духу і солідарність, і висловила сподівання на те, що країна з "гордістю" перенесе випробування, "і ті, хто прийде нам на зміну, скажуть, що нинішнє покоління британців було настільки ж сильним, як і колишні".

Королева також звернулася зі словами подяки до медиків і всіх, хто допомагає постраждалим від епідемії.

За майже 68 років, які королева перебуває на троні, вона лише уп’яте звернулася до народу з подібною промовою. Востаннє це було в 2012 році з нагоди 60-го ювілею її перебування на престолі.

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Також Єлизавета II зверталася до народу в 2002 році, коли померла мати королеви, після смерті принцеси Діани в 1997 році і під час війни в Перській затоці в 1991 році.

Під час Другої світової війни в 1940 році принцеса Єлизавета, якій тоді було 14 років, разом із сестрою зверталася по радіо до британських дітей.

Зазначимо, що станом на 5 квітня у Великій Британії зафіксували 48 406 випадків зараження коронавірусом. 4943 особи померли, 229 - одужали.