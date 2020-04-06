Єлизавета II на тлі поширення COVID-19 закликала британців до самодисципліни, це її п'яте звернення до народу за 67 років правління. ВIДЕО

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Королева Великої Британії Єлизавета II увечері 5 квітня виступила зі спеціальним зверненням до народу у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Телезвернення заздалегідь записали у Віндзорському замку, куди 93-річна королева переїхала з Лондона після початку епідемії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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За словами королеви, країна зараз переживає непрості часи, які "декому принесли горе, багатьом – фінансові труднощі, а всім нам – величезні зміни в нашому повсякденному житті".

Вона закликала британців зберігати бадьорість духу і солідарність, і висловила сподівання на те, що країна з "гордістю" перенесе випробування, "і ті, хто прийде нам на зміну, скажуть, що нинішнє покоління британців було настільки ж сильним, як і колишні".

Королева також звернулася зі словами подяки до медиків і всіх, хто допомагає постраждалим від епідемії.

За майже 68 років, які королева перебуває на троні, вона лише уп’яте звернулася до народу з подібною промовою. Востаннє це було в 2012 році з нагоди 60-го ювілею її перебування на престолі.

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Також Єлизавета II зверталася до народу в 2002 році, коли померла мати королеви, після смерті принцеси Діани в 1997 році і під час війни в Перській затоці в 1991 році.

Під час Другої світової війни в 1940 році принцеса Єлизавета, якій тоді було 14 років, разом із сестрою зверталася по радіо до британських дітей.

Зазначимо, що станом на 5 квітня у Великій Британії зафіксували 48 406 випадків зараження коронавірусом. 4943 особи померли, 229 - одужали.

Коронавірус і карантин
Велика Британія Єлизавета ІІ карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+24 Андрей Дидовик
А давайте нашего клоуна с этой мужественной женщиной сравним. Ложь, трусость,метания из стороны в сторону и ,самое главное, полная потеря рассудка.
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06.04.2020 01:32
+21 Никита Михайленко
О КОРОНАВИРУСЕ УЖЕ 100% ИЗВЕСТНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно. 2. Маски вообще не помогают, но их обязательно носить. 3. Магазины закрыты, но если нужно их открывают. 4. В больницы с ним идти бесполезно, но идти надо обязательно. 5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный. 6. Перчатки не помогут, но они нужны. 7. Все сидят дома, но гуляют. 8. Еды в супермаркетах полно, но её всем не хватает. 9. Вирус на детей не действует, но дети в опасности. 10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно. 11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов. 12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя. 13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя. 14. Толстые в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе. 15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства. 16. Больным коронавирусом на улицу выходить нельзя, но можно в аптеку и в магазин. 17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек. 18. В лес ходить нельзя, потому что коронавирус, но в ломбарды и обменники можно и нужно - там его нет..
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06.04.2020 01:56
+10 НБ
Аж никак не равны - от экономики до географии. К тому же такие понятия как "долг", честь", "достоинство" или "патриотизм" у жидов вообще отсутствует как таковые. Вместо этого у них лживость, предприимчивость, хуцпа, жадность, стяжательство и постоянная тяга к бродяжничеству.
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06.04.2020 05:23
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