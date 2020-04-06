Рятувальники продовжують гасити пожежу в Чорнобильській зоні. ВIДЕО

6608

Станом на 7:00 6 квітня в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення тривають заходи з ліквідації двох осередків пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преслужба ДСНС.

Так, триває ліквідація осередків пожеж:

- між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучено 124 особи та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 рятувальників о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8). Загалом з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 42 скиди води (174 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 27 скидів, літаками АН-32П – 15 скидів;

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

- поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 осіб та 4 од. техніки, з них від ДСНС 7 рятувальників о/с та 2 од. техніки. О 20 год. 45 хв. пожежу локалізовано.

Також читайте: У Чорнобильській зоні горить 20 га лісу, до гасіння залучено авіацію, - ДСНС. ФОТО

Також повідомляється, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год, у м. Чорнобиль – 0,020 мР/год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).

Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.