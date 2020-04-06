Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом: за минулу добу шість осіб померли, троє - одужали. ВIДЕО

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Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Цензор.НЕТ пропонує запис брифінгу.

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За даними МОЗ, на ранок 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

"Одужали за минулий день три людини, померли - шість осіб... Учора помер чоловік, 71 рік, чоловік 60-ти років із серцево-судинним захворюванням, жінка, 84 роки, із супутньою патологією, чоловік 77 років із серцево-судинним захворюванням", - сказав Ляшко.

"Доволі часто і доволі багато питань сьогодні стосується людей, яким постановою про нові умови карантину на території України заборонено виходити з дому ... людей після 60 років; крім тих, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності держави на вулиці", - сказав Ляшко.

Він навів кілька прикладів з учорашньої статистики щодо летальності, згадавши принаймні чотирьох осіб похилого віку, які мали хронічні захворювання і померли від коронавірусу протягом останніх 24 годин.

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"У людей після 60 років в Україні, на жаль, у більшості є хронічні захворювання. Ці хронічні захворювання призводять до несумісних із життям станів під час підключення коронавірусної хвороби. Саме тому було ухвалено рішення - для того, щоб виключити ризик інфікування людей старше 60 років, які мають хронічні захворювання і без них, - не виходити їм за межі свого житлового будинку. Це обмежить ризик інфікування і врятує життя нашим громадянам", - наголосив заступник міністра.

За його словами, в Україні виготовили близько 20 тис. ПЛР-тестів, яких вистачить, щоб провести два мільйони тестувань на наявність коронавірусу COVID-19. Загалом вітчизняний виробник має намір випускати близько тисячі ПЛР-тестів на добу.

"Процедура (похорону померлих з коронавірусом. - Ред.) буде чітко прописана в постанові головного державного санітарного лікаря, але алгоритм уже затверджено розпорядженням керівника з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У наших рекомендаціях на сьогодні прописано, що в разі значного виділення фізіологічних рідин із тіла померлої людини, воно має бути вкладено в герметичний мішок, після цього кладеться в труну", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що всі, хто контактують із тілом померлої людини, мають бути одягнені в засоби індивідуального захисту.