Середній темп приросту хворих на COVID-19 становить 27%, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

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Середній темп приросту кількості осіб, хворих на COVID-19 за останні 12 днів в Україні становить 27%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Якщо ми подивимося на ситуацію у світі, то ми маємо 1 млн 276 тис. випадків: за день був приріст 73,5 тис. випадків на добу. Середній темп приросту за останні 12 днів в Україні становить 27%, а за останню добу ми маємо приріст 7%", - зазначив він.

За його словами, якщо подивитися динаміку зростання у світі, то кількість нових випадків в Італії та Іспанії істотно сповільнилася, тоді, як у декількох європейських країнах зростає кількість смертельних випадків, зокрема у Франції, Великій Британії та Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

"Зокрема зростає кількість летальних випадків у Франції, це плюс 518 за добу, в Великій Британії - плюс 621 випадок за добу, і в Швеції зростає кількість летальних випадків", - додав Ляшко.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 aquarius580 .
Ляшко, кому нахрен нужны твои проценты ?

Назови цифры, всего две:
- сколько всего людей умерли в Украине за последний месяц;
- и сколько из них были моложе 70 лет, умерев от макароно-вируса ?

Когда ты назовёшь эти две цифры, все вопли про "пандемию" можно спустить в унитаз.
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06.04.2020 10:42
+4 ALEX SUROVV
Нужно еще увеличить количество привозных зараженных. Ато МВФ кредит не даст
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06.04.2020 10:35
+2 Александр Борисов f2492260
Щас Скабеева выйдет после выходных, она всё объснит.
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06.04.2020 10:55
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