Середній темп приросту хворих на COVID-19 становить 27%, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Якщо ми подивимося на ситуацію у світі, то ми маємо 1 млн 276 тис. випадків: за день був приріст 73,5 тис. випадків на добу. Середній темп приросту за останні 12 днів в Україні становить 27%, а за останню добу ми маємо приріст 7%", - зазначив він.
За його словами, якщо подивитися динаміку зростання у світі, то кількість нових випадків в Італії та Іспанії істотно сповільнилася, тоді, як у декількох європейських країнах зростає кількість смертельних випадків, зокрема у Франції, Великій Британії та Швеції.
"Зокрема зростає кількість летальних випадків у Франції, це плюс 518 за добу, в Великій Британії - плюс 621 випадок за добу, і в Швеції зростає кількість летальних випадків", - додав Ляшко.
Назови цифры, всего две:
- сколько всего людей умерли в Украине за последний месяц;
- и сколько из них были моложе 70 лет, умерев от макароно-вируса ?
Когда ты назовёшь эти две цифры, все вопли про "пандемию" можно спустить в унитаз.