"Оце так користь зробили для людей", - у Первомайську вишикувалася кілометрова черга охочих потрапити на ринок. ВIДЕО
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У місті Первомайську на Миколаївщині після перерви відкрився центральний ринок, однак охочих потрапити на нього було стільки, що черга вишикувалася на кілометр, при цьому люди не дотримувалися жодних дистанцій.
"З 6 до 10 ранку прохід на ринок був безперешкодний, о 10 ранку прибіг хтось із виконкому, дали команду поліції, закрили ворота і почалося ... Люди вишикувалися в довжелезну чергу, не дотримуючись жодних дистанцій. Про який карантин може йтися в такій ситуації", - розповіла очевидець Галина Давидова, пише Укрінформ.
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