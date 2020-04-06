"Оце так користь зробили для людей", - у Первомайську вишикувалася кілометрова черга охочих потрапити на ринок. ВIДЕО

4456 48

У місті Первомайську на Миколаївщині після перерви відкрився центральний ринок, однак охочих потрапити на нього було стільки, що черга вишикувалася на кілометр, при цьому люди не дотримувалися жодних дистанцій.

Про це повідомляють місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.

"З 6 до 10 ранку прохід на ринок був безперешкодний, о 10 ранку прибіг хтось із виконкому, дали команду поліції, закрили ворота і почалося ... Люди вишикувалися в довжелезну чергу, не дотримуючись жодних дистанцій. Про який карантин може йтися в такій ситуації", - розповіла очевидець Галина Давидова, пише Укрінформ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тисячі жителів Кривого Рогу стоять у черзі за спецперепусткою для проїзду в громадському транспорті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Коронавірус і карантин
карантин Миколаївська область черга ринок COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8 Грубый Политик
Дикое стадо какое-то.
Чего вы туда претесь?
показати весь коментар
06.04.2020 11:58
+6 Шрек Баблокат
да как-то по... голосовали за шута?!.. жрите суп вилкой!!!
"Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок - Цензор.НЕТ 7720
показати весь коментар
06.04.2020 12:00
+5 Андерсен a4cbf7de
Так вот оказывается почему в Николаевской области еще не зарегистрировано ни одного зараженного, а мы все голову ломаем.
показати весь коментар
06.04.2020 11:57
Дивитись коментарі