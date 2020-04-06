"Оце так користь зробили для людей", - у Первомайську вишикувалася кілометрова черга охочих потрапити на ринок. ВIДЕО

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У місті Первомайську на Миколаївщині після перерви відкрився центральний ринок, однак охочих потрапити на нього було стільки, що черга вишикувалася на кілометр, при цьому люди не дотримувалися жодних дистанцій.

Про це повідомляють місцеві жителі, передає Цензор.НЕТ.

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"З 6 до 10 ранку прохід на ринок був безперешкодний, о 10 ранку прибіг хтось із виконкому, дали команду поліції, закрили ворота і почалося ... Люди вишикувалися в довжелезну чергу, не дотримуючись жодних дистанцій. Про який карантин може йтися в такій ситуації", - розповіла очевидець Галина Давидова, пише Укрінформ.

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