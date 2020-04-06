З Туреччини до України прибув пором із 35 українцями на борту, усіх доставили на базу обсервації, - МВС. ВIДЕО

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З Туреччини до України прибув пором із 35 українцями на борту. Пасажирів у супроводі поліцейських доставили на базу обсервації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"Пасажирів у супроводі поліцейських доправили до бази обсервації, де за станом їхнього здоров’я постійно спостерігатимуть медичні працівники", - йдеться в повідомленні.

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З Туреччини до України прибув пором із 35 українцями на борту, усіх доставили на базу обсервації, - МВС 01

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