"Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк. ВIДЕО

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Поліція затримала чоловіка, який вплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік подолав уплав одну з дніпровських проток і вийшов на піщаний берег Гідропарку, де його чекало близько десяти поліцейських. Чоловіка затримали і відвезли до поліцейського відділеня.

Відео APnews

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Топ коментарі
+44 Лео Кот
Сколько нужно ментов Авакова, чтобы поймать одного моржа?

А они все неплохие зарплаты получают между прочим..., при нашем то бедном бюджете...

"Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк - Цензор.НЕТ 7910
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06.04.2020 14:51
+31 Совестно за Брата
ЭТО кадр дня ===== 13 бездельников за мои деньги....
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06.04.2020 14:56
+28 Олег Анатолиевич
Молодец мужик! Мусора преступники нарушающие Конституцию Украины!
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06.04.2020 14:49
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