"Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк. ВIДЕО
13895 159
Поліція затримала чоловіка, який вплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік подолав уплав одну з дніпровських проток і вийшов на піщаний берег Гідропарку, де його чекало близько десяти поліцейських. Чоловіка затримали і відвезли до поліцейського відділеня.
А они все неплохие зарплаты получают между прочим..., при нашем то бедном бюджете...