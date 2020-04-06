13 медиків захворіли на коронавірус на Кіровоградщині, - ОДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова Кіровоградської ОДА Олександр Балонь.
"Стан 15 осіб середньої тяжкості, у 19 - легкий перебіг хвороби, у шести - важкий перебіг хвороби. Але жоден з них не перебуває на примусовій вентиляції легенів", - зазначив голова ОДА.
За його словами, серед хворих є 13 медиків - лікарі, медсестри і санітарки.
"У них були контакти з хворими, в зв'язку з чим і захворіли ще до того, як було відомо, що хворі на пневмонію водночас хворіли і коронавірусною інфекцією", - заявив Балонь.
Глава ОДА зазначив, що лікарі перебувають на самоізоляції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Тернопільській області у 44 медичні працівники підтвердили захворювання на COVID-19.
ааа... Держстату (государству) было настолько ПОФИГ, что в 2019 году даже не считал умерших от гриппа и ОРЗ, хотя в 2018 насчитал таковых аж 13000 человек...