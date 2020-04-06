Боєць 93-ї бригади про український бронеавтомобіль "Новатор": "В умовах, коли асфальту, доріг немає і бруд вище даху - дуже надійна і сучасна". ВIДЕО

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Український бронеавтомобіль "Новатор" вже активно використовується в підрозділах ЗСУ, Нацгвардії і демонструє свої надійні технічні характеристики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, надійність розробки конструкторів з "Української бронетехніки" бійці перевіряють у дуже складних бойових умовах.

"Кілометраж і ті умови, в які машина потрапила - як ви бачите, асфальту у нас немає, бруду хоч греблю гати - вона себе впевнено почуває. Автомобіль - сучасного класу. Ось цей колишній стиль "ХайТак "- він вже повинен канути в лету, закінчитися. У машині абсолютно все - сучасні системи. Тому з точки зору експлуатації, запуску двигуна, морозів та іншого - жодних проблем не виникало. Вже не кажучи про те, що комфорт і безпека екіпажу - абсолютно на іншому рівні. Тобто відчуваєш себе на озброєнні, яке відповідає сучасним реаліям", - говорить командир протитанкового дивізіону 93-ї окремої механізованої бригади "Серафим".

У 93-ій бригаді бронеавтомобіль перетворили у винищувач танків - на даху встановили універсальний кронштейн, на який можна ставити хоч ракетний комплекс, хоч гранатомети (АГС або СПГ), хоч кулемет. Додатково "Новатор" може транспортувати розрахунок з іще однією пусковою ракетною установкою. Час на десантування та підготовку системи для вогню - 35 секунд, зазначає командир. Кузов машини вміщує до 18 протитанкових ракет.

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Топ коментарі
+24 т р у д а р ь
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Боец 93-й бригады об украинском бронеавтомобиле "Новатор": "В условиях, когда асфальта, дорог нет и грязи выше крыше - очень надежна и современна" - Цензор.НЕТ 912

Kirill Rodnoi@kirillrodnoi

Министерство обороны РФ сообщило, что ещё двадцать итальянских туалета намыты до блеска
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06.04.2020 17:55
+12 Ab Cd 968d0af3
На хороші новини вже й не знаєш, шо сказати )))
Слава Україні!
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06.04.2020 18:04
+10 Андрей Дидовик
Хоть одна новость без вируса и намордников..... А кстати, где Аваковские псы? Ребята без намордников......
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06.04.2020 17:57
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