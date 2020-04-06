Боєць 93-ї бригади про український бронеавтомобіль "Новатор": "В умовах, коли асфальту, доріг немає і грязюки по саме нікуди - дуже надійна і сучасна". ВIДЕО

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Український бронеавтомобіль "Новатор" вже активно використовується в підрозділах ЗСУ, Нацгвардії і демонструє свої надійні технічні характеристики.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, надійність розробки конструкторів з "Української бронетехніки" бійці перевіряють у дуже складних бойових умовах.

"Кілометраж і ті умови, в які машина потрапила - як ви бачите, асфальту у нас немає, грязюки по саме нікуди - вона впевнено почувається. Автомобіль - сучасного класу. Ось цей колишній стиль "ХайТак "- він вже повинен канути в лету, закінчитися. У машині абсолютно все - сучасні системи. Тому з точки зору експлуатації, запуску двигуна, морозів та іншого - жодних проблем не виникало. Вже не кажучи про те, що комфорт і безпека екіпажу - абсолютно на іншому рівні. Тобто почуваєшся на озброєнні, яке відповідає сучасним реаліям", - говорить командир протитанкового дивізіону 93-ї окремої механізованої бригади "Серафим".

У 93-ій бригаді бронеавтомобіль перетворили у винищувач танків - на даху встановили універсальний кронштейн, на який можна ставити хоч ракетний комплекс, хоч гранатомети (АГС або СПГ), хоч кулемет. Додатково "Новатор" може транспортувати розрахунок з іще однією пусковою ракетною установкою. Час на десантування та підготовку системи для вогню - 35 секунд, зазначає командир. Кузов машини вміщує до 18 протитанкових ракет.

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