Водій, який перетинає кордон на авто, може взяти двох-трьох пасажирів, - представник ДПСУ Лисюк. ВIДЕО

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Наявність пасажирів не буде перешкодою для перетину кордону автотранспортом.

Про це повідомив заступник начальника департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій Лисюк, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Можна брати пасажирів. Якщо їде одна людина і візьме з собою двох чи трьох пасажирів і перетинатиме кордон України, жодних проблем ми в цьому не бачимо", - сказав він.

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Лисюк нагадав, що з 7 квітня Україна запроваджує чергові обмеження на кордоні, зокрема тимчасово припиняється пішохідне сполучення.

Між Польщею й Україною функціонуватимуть тільки два пункти пропуску: Ягодин - Дорогуськ і Краковець - Корчова. Перетин громадянами України здійснюватиметься тільки на автомобілі. На кордоні зі Словаччиною діятиме проїзд Ужгород - Вишнє-Німецьке, з Угорщиною - Чоп (Тиса) - Захонь, з Румунією - Дякове - Халмеу; Порубне - Сірет.

Нагадаємо, державний кордон України з 7 квітня можна буде перетнути тільки автотранспортом і тільки в 19 пунктах пропуску.

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Топ коментарі
+3 Олена Лугова ced73edc
Когда у нас уже выздыхают совки с квадратно-гнездовым мышлением,находящиеся при должностях? Устроили просто транспортный коллапс. Люди все равно выезжают в Украину, жизнь никакими карантинами не остановить, но вынуждены платить за это в 5 раз дороже, неизвестно во имя чего. Неужели нельзя пустить хоть какие то автобусные рейсы? Уже ж и самоизоляция предусмотрена и обсервация, какая разница будет ли гражданин находится в обсервация после автобуса или после авто? И что теперь? Чтоб добраться домой авто покупать? Я другой такой страны не знаю, где государство так бы "душило" собственных граждан,разве что только Параша нас переплюнула.
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06.04.2020 18:59
+2 Утилизация ватников
Вы можете хоть что-то точно сказать, а не "двух-трех", чтоб у людей не было проблем на границе?
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06.04.2020 18:27
+2 Топ Ган
...от таких штрафов отмазаться несложно - достаточно просто заплатить Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк - Цензор.НЕТ 4998 Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк - Цензор.НЕТ 4753
Водитель пересекающего границу авто может взять двух-трех пассажиров, - представитель ГПСУ Лысюк - Цензор.НЕТ 2425
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06.04.2020 18:36
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