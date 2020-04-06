Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Рятувальники Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області встановили наметове містечко на виїзді з регіону поблизу села Могильов.

Роботи організовано обласною владою як пілотний проєкт ізольованого містечка для обсервації людей, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління. У таборі може бути розміщено близько 130 осіб.

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Упродовж двох днів рятувальники облаштували табір із 65 наметів, пристосованих для проживання людей, а також господарську частину, зону санітарної обробки і намети з душовими і роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовано 2 намети для перебування медичного персоналу.

Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей і постільної білизни.

До встановлення містечка залучено дві групи рятувальників по 10 осіб.

Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 01
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 02
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 03
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 04
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 05

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Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 06
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 07
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 08
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 09
Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 10

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Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини 11
Фото: dp.dsns.gov.ua

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Топ коментарі
+11 Вася Шевченко f77d76ba
молодцы!
(и дай Бог что городок никогда не пригодился!!!)
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06.04.2020 18:54
+9 Maksim Perepelitca
Ну это хоть на палатку похоже . Не то что у кацапов . Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 4774 . Оцените дизайн палатки МЧС РФ .
Спасатели установили первый в Украине палаточный городок для обсервации на выезде из Днепропетровщины - Цензор.НЕТ 86 .
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06.04.2020 19:11
+6 walking
А де колючка, вышки и патрули с собаками по периметру???
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06.04.2020 19:01
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