Рятувальники встановили перше в Україні наметове містечко для обсервації на виїзді з Дніпропетровщини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Роботи організовано обласною владою як пілотний проєкт ізольованого містечка для обсервації людей, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління. У таборі може бути розміщено близько 130 осіб.
Упродовж двох днів рятувальники облаштували табір із 65 наметів, пристосованих для проживання людей, а також господарську частину, зону санітарної обробки і намети з душовими і роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовано 2 намети для перебування медичного персоналу.
Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей і постільної білизни.
До встановлення містечка залучено дві групи рятувальників по 10 осіб.
(и дай Бог что городок никогда не пригодился!!!)
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